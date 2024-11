Francisco Mateo-Sidrón (Cloudera): "Las empresas deben organizar sus desarrollos IA en torno a los datos y no al revés"

La repatriación de los datos, las inversiones en 'on premise' y la computación cuántica son algunas de las tendencias que marcarán el sector de los servicios en la nube y la gestión de los datos en los próximos años, que se unen a la inteligencia artificial (IA) y al peso que tienen los datos en la calidad de las herramientas basadas en esta tecnología.

Cloudera celebrará una nueva edición de EVOLVE24 en Madrid el 10 de diciembre, uno de los principales eventos en materia de IA y datos, en el que se podrán conocer estrategias para acelerar la implantación de la IA empresarial y mejorar la productividad en la era de la IA generativa, así como la evolución de la nube híbrida.

"Va a ser el cierre perfecto a un año lleno de avances y éxitos", anticipa el responsable para la región Europa, Oriente Medio y África (EMEA) de Cloudera, Francisco Mateo-Sidrón, que apunta que ya se han podido ver casos reales y de éxito en los eventos celebrados en Dubái, Milán y París.

En Madrid participarán 300 directivos de gestión de datos, que se unirán a los principales ejecutivos de Cloudera, clientes, socios y otros expertos. Entre los ponentes se encuentran Chad Foster, empresario y autor del libro 'Blind Ambition: How to Go from Victim to Visionary'; R 'Ray' Wang, fundador y analista principal de Constellation Research; y la ex secretaria de Estado de Digitalización e IA y actual copresidenta del Consejo Asesor sobre Inteligencia Artificial de las Naciones Unidas, Carme Artigas.

"Nuestro objetivo es poner el foco en las principales tendencias en IA y el futuro de los datos, además de contar experiencias reales de la mano de las empresas más vanguardistas", explica Mateo-Sidrón en una entrevista concedida a Europa Press.

La inteligencia artificial ha irrumpido en la digitalización de las empresas y administraciones públicas en los últimos años, pero, como subraya, "lo que debemos tener claro es que deben organizar sus desarrollos de IA en torno a los datos y no al revés".

"Gestionar el dato de manera correcta y gobernarlo establece las bases para la innovación, la diferenciación en el mercado como ventaja competitiva y fomenta la toma de decisiones basada en información fiable, propia y de calidad", asevera el directivo.

La IA puede automatizar tareas de recopilación o validación de datos, optimizar su almacenamiento y analizar datos históricos para transformarlos en conocimientos empresariales útiles para ayudar en la toma de decisiones.

"El éxito de estas herramientas proviene de la calidad y la fiabilidad de los datos" que se le proporcionen a los modelos para su entrenamiento, ya que "los datos incorrectos, sesgados o incompletos pueden dar lugar a alucinaciones", es decir, los resultados engañosos o falsos que genera una IA.

Y al revés, el ejecutivo subraya que "los algoritmos de IA pueden ayudar a mejorar la calidad de los datos, identificando patrones y detectando errores cuando estamos trabajando con conjuntos muy grandes".

PLATAFORMA CLOUDERA

A principios de año, Cloudera anunció la apertura de oficinas en Europa, ubicadas en Madrid, París y Milán. "Estas oficinas son parte de nuestro crecimiento, que nos permite seguir construyendo sobre estos éxitos y continuar trabajando cerca de nuestros clientes y 'partners' para transformar cualquier tipo de dato en información de valor independientemente de dónde los tengan alojados".

Cloudera ofrece "la única plataforma verdaderamente híbrida" para la gestión de los datos en todo tipo de entornos, ya que "permite a las empresas acceder a todos sus datos y analizarlos en múltiples nubes públicas y privadas, así como on premise", explica el directivo.

La digitalización de las empresas las llevó primero a la nube, que "aporta mucha flexibilidad en la gestión de cargas de trabajo que eran poco manejables en on premise", pero no siempre es la respuesta a sus necesidades, "por motivos de costes, gobernanza o soberanía".

Mateo-Sidrón cita los resultados del informe EVOLVE23, en el que se recoge que el 72 por ciento de los directores de TI españoles encuestados planea repatriar alguno de sus datos al 'on premise' en los próximos tres años, frente el 94 por ciento que va a seguir migrando más datos a la nube.

"Estamos viendo que el concepto de datos híbridos es el más flexible para todos los escenarios", y en este contexto, despuntan arquitecturas de datos como 'data lakehouse' y 'data mesh', porque "permiten tener diferentes escenarios: on premise, nube privada y nube pública". Y plataformas como la de Cloudera "permiten una gestión de todos ellos desde un mismo punto".

Un 'datalakehouse' es un sistema de gestión para almacenar, procesar y analizar grandes volúmenes de datos, mientras que el 'data mesh' permite descentralizar la propiedad de los datos entre las diferentes áreas de una compañía, haciéndolos más accesibles para los usuarios de negocio.

La plataforma, además, integra Apache Iceberg, como parte de la estrategia de la compañía en pro del 'open source', lo que simplifica el procesamiento de datos cuando se gestionan grandes volúmenes. "Los clientes demandan cada vez más una interoperabilidad con múltiples formatos, más motores y un datalakehouse abierto aborda estos problemas desde el núcleo del negocio", afirma el responsable de la compañía para EMEA.

"Con el paso del tiempo, se ha demostrado que Cloudera es uno de los principales actores de este proyecto open source y tenemos detrás a toda la comunidad de código abierto, por lo que la innovación es constante".

TENDENCIAS

Con la vista puesta en el futuro, Mateo-Sidrón cree que la repatriación de los datos es una tendencia de la que se hablará constantemente. En concreto, "el control de la información, la privacidad y la propiedad intelectual de estos datos van a ser la clave para este cambio de paradigma".

Ello llevará a un aumento de las inversiones en 'on premise', ya que con esta modalidad, "las empresas tienen más seguridad y control, garantizando que el código propietario y la información del proyecto permanecen dentro de un entorno protegido".

También crece el interés por las soluciones soberanas en la nube, aunque en este caso, Mateo-Sidrón señala que la repatriación de los datos está llevando en muchos casos a una reflexión sobre cómo llevar a cabo estrategias híbridas.

2025 será, además, un año "crucial para saber si la inteligencia artificial triunfa o fracasa", ya que los clientes intentarán que esta tecnología "esté a su servicio de verdad". "Antes de precipitarse, las empresas deben determinar en qué nivel la IA puede mejorar sus productos y servicios, y si puede hacerse de forma segura".

En este marco, la revolución llegará de la mano de la IA agéntica y su capacidad para realizar simulaciones complejas, que ayudará a las organizaciones a planificar, probar y optimizar sus actividades más rápido, ofreciendo información útil en tiempo real.

Por último, el directivo menciona la computación cuántica, que, a su juicio, "va a eclipsar a la IA como la próxima gran revolución tecnológica". "Señal de esto es que todo tipo de empresas están invirtiendo en centros de datos de nueva generación con capacidad de ofrecer infraestructuras especializadas para los sistemas cuánticos", concluye.