Omar Montes evita desvelar qué le ha parecido el testimonio de Isa Pantoja

Isa Pantoja ya no tiene miedo y esta semana se sentaba por segunda vez en '¡De viernes!' para hablar del infierno que vivió durante su adolescencia en Cantora. Además, también habló de los feos que ha recibido por parte de su familia, en concreto de su madre, cuando ya ha sido más mayor.

Uno de ellos lo vivió cuando, en un cumpleaños de su madre, se enteró por la prensa que había en Cantora antes de entrar con Asraf Beno que en el interior se encontraba su expareja, Omar Montes.

Este fin de semana, el cantante se ha dejado ver ante las cámaras y se ha mostrado rotundo cuando se le ha preguntado por el testimonio tan desgarrador que ha expresado Isa en los platós de televisión.

Contundente, el artista evitaba dar su opinión: "No, porfi no, no me deis la muerte". De este modo, evitaba responder a todo lo que se ha dicho en torno a su presencia en un cumpleaños de la tonadillera cuando Isa ya mantenía una relación sentimental con Asraf Beno.