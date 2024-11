Volandri: "Tendré que hablar más con Berrettini que con Sinner"

Málaga, 21 nov (EFE).- El capitán de la selección de Italia Filippo Volandri, se mostró feliz por la clasificación por segundo año seguido para la final de la Copa Davis pero respetuoso con Países Bajos, que está en una final por primera vez en su historia.

El capitán del campeón eligió a Matteo Berrettini como segundo jugador para individuales en detrimento de Lorenzo Musetti, que perdió contra el argentino Francisco Cerúndolo en el duelo de cuartos de final. Berrettini cumplió ante el australiano Thanasi Kokkinakis aunque desperdició tres puntos de set en la primera manga que le hubieran facilitado la victoria.

"Tenemos que descansar. Tenemos un día menos de preparación que Países Bajos y no hay un minuto que perder", dijo Volandri.

El capitán explicó la jornada. "Matteo jugó un partido largo, con Jannik ahora todo el mundo da por sentado que destroza a sus oponentes. Pero nada se da por sentado; se vio con España y Estados Unidos, favoritos y eliminados. Seguramente tendré que hablar un poco más con Berrettini que con Sinner..."dijo en referencia al partido del jugador romano.

Insistió en la prudencia ante Países Bajos. "No es un desafío fácil: la clasificación no cuenta en la final. Pero todos estamos entusiasmados, jugadores individuales y dobles. ¿Matteo y Jannik son la pareja soñada? Hemos trabajado muy duro para conseguirlo. Pero hay que recordar también a otros, como Flavio Cobolli y Matteo Arnaldi, que hoy no están aquí con nosotros". Pero ciertamente se alegran, como toda Italia. Ahora hay que terminar el trabajo". EFE.