Ministro colombiano pide a guerrilla ELN que "rectifique su camino" y apueste por la paz

Bogotá, 23 nov (EFE).- El ministro colombiano del Interior, Juan Fernando Cristo, pidió este sábado a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que "rectifique su camino" y apueste por la paz, pues las negociaciones con el Gobierno llevan varios meses congeladas.

Cristo le exigió al ELN "que rectifique su camino, que reflexione sobre la Colombia de hoy, que entienda que no pueda perder una oportunidad de oro que tiene en este momento con un Gobierno de izquierda democrática para avanzar las posibilidades de paz en Colombia".

"No se puede estar sentado en una mesa de negociaciones si no hay una decisión clara en ese propósito, en ese objetivo, y lo que pensamos hoy, desde el Gobierno, es que esa decisión no ha sido tomada por la cúpula", expresó Cristo al intervenir en la tercera Asamblea Nacional por la Paz de la Unión Sindical Obrera (USO).

El pasado jueves se cumplieron dos años de la reanudación de las negociaciones de paz entre el ELN y el Gobierno de Colombia, desde entonces se han realizado seis ciclos de diálogo en Caracas, Ciudad de México y La Habana.

Los anuncios más importantes se realizaron en Cuba, en el tercer ciclo, cuando incluso el presidente colombiano, Gustavo Petro, y el jefe máximo de la guerrilla, alias Antonio García, estuvieron presentes para anunciar el cese bilateral al fuego más largo que se ha tenido con este grupo armado.

Este comenzó el 3 de agosto de 2023 por seis meses iniciales, que tras arduas negociaciones se extendieron otros seis, incluyendo incluso la promesa del ELN de no secuestrar.

Pero todo acabó un año después sin compromiso de renovación.

Desde La Habana, donde se celebró el sexto ciclo a finales de enero, las partes no han logrado celebrar una nueva ronda de diálogos.

Al margen de los ciclos formales, se reunieron en Caracas en mayo, donde lograron firmar el primer punto de la agenda, pero ya el proceso de diálogo atravesaba una nueva crisis.

El Gobierno suspendió las negociaciones tras el atentado del ELN contra una base del Ejército en el departamento de Arauca, que dejó tres militares muertos y 30 heridos.

"Está en crisis fundamentalmente por la falta de voluntad del ELN para avanzar en la agenda, está en crisis fundamentalmente porque con el rompimiento del cese al fuego y con la situación que se está viviendo en Arauca y Chocó, el ELN cada día se aleja más de las posibilidades de la paz", añadió Cristo hoy.

Entre tanto, el jefe negociador de paz del ELN, alias Pablo Beltrán, dijo que descongelará el proceso de negociación cuando el Gobierno asuma su "responsabilidad" en el "incumplimiento" de "viejos acuerdos". EFE

