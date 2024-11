Luis García: "No es penalti; llevamos una racha de jugadas grises muy dura"

Madrid, 23 nov (EFE).- Luis García Plaza, entrenador del Alavés, expresó este sábado, tras la derrota contra el Atlético de Madrid por 2-1, que "no es penalti" la mano de Abdel Abqar ante Alexander Sorloth que supuso el 1-1 y lamentó que "todas las jugadas grises han caído en contra" en las últimas cuatro jornadas de LaLiga EA Sports.

"Llevamos una racha de jugadas grises muy dura en las últimas cuatro jornadas. Los dos penaltis en Valladolid, uno gris que no nos pitan y un gris para ellos que sí pitan; el Villarreal fue mejor que nosotros, en el minuto 80 hay una jugada gris; y ésta jugada gris, que un jugador salta, el otro disputa y lo hace desequilibrar. No se puede pitar penalti", afirmó.

"En 38 jornadas habrá grises que caigan a favor. Pero en estas cuatro jornadas todas esas jugadas han caído en contra. Todo lo que sea gris, que no es ni A ni B, para mí no es penalti. Todas caen... Y el VAR nunca actúa en esas situaciones para nosotros. No es penalti. Pero voy a bajar el grado a gris. Todas a favor del contrario. Ojalá me toque que piten una jugada gris a favor", valoró el técnico en rueda de prensa al término del encuentro.

"El jugador viene del partido del Villarreal, del Valladolid y se cae. Orgulloso de los jugadores y del trabajo y esperemos que el sábado hagamos un buen partido. Esa jugada te hace daño, pero no por una jugada aislada, sino porque venimos cuatro jornadas seguidas que todas las jugadas grises, y decisivas, han caído para el otro lado. Mala suerte. A ver si tenemos suerte", continuó el entrenador del Alavés.

"En 38 jornadas todo se equilibra, pero, hasta ahora, en las 14 que llevamos es así", dijo el técnico, que reiteró que "las últimas cuatro jornadas" lleva "una sensación extraña" en ese sentido, antes de remarcar su respeto hacia los árbitros: "Yo nunca hablaré de una conspiración que a veces oigo a entrenadores y jugadores. Eso, en mi boca en la vida".

"Son un estamento súper serio y les tengo un grandísimo respeto, pero hay muchas jugadas grises que son muy difíciles de pitar", continuó Luis García, que remarcó que en "la segunda parte" no les hacía "nada" de daño el Atlético: "No hemos pasado ningún momento de peligro hasta esa jugada. En la primera parte merecen empatar".

"La segunda parte me decía 'podemos seguir aquí que no nos meten gol, salvo que sea una genialidad, porque son muy buenos'. La primera parte nos han hecho sufrir, nos dominaban, han tenido alguna oportunidad para poder empatar, pero la segunda veía que no lograban pasar ni hacer daño", apuntó. EFE