Hong Kong aprovecha el atractivo de sus cachorros pandas para revitalizar su turismo

Hong Kong, 22 nov (EFE).-Hong Kong celebra el centésimo día de vida de los pandas gemelos nacidos en la ciudad, un hito que marca el inicio de una estrategia centrada en el desarrollo del "turismo del panda", con el objetivo de capitalizar el atractivo de estos emblemáticos animales y atraer a más visitantes a la ciudad.

El secretario de Cultura, Deporte y Turismo, Kevin Yeung, anunció que las autoridades están considerando la posibilidad de convertir a los icónicos pandas, símbolos de China y considerados un tesoro nacional, en propiedad intelectual.

Esta medida sería un primer paso para desarrollar la economía panda, con el objetivo de atraer a más turistas y fomentar un sentido de identidad cultural y orgullo entre los habitantes de la ciudad.

El Gobierno de la ciudad semiautónoma anunció en agosto el nacimiento de pandas gemelos, una hembra y un macho, descendientes de Ying Ying y Le Le, ejemplares que fueron obsequiados por el Gobierno central a la región en 2007.

Este fin de semana, el padre de los cachorros, Le Le, realizará su primera aparición pública en meses, convirtiéndose en el primer panda del Ocean Park en reunirse con el público desde el parto de los gemelos, un evento que se espera atraiga a un gran número de visitantes curiosos al recinto.

Con esta estrategia, la excolonia británica busca no solo revitalizar su sector turístico, gravemente afectado por la pandemia, sino también impulsar la economía local. La atención de la región está centrada en convertir a los pandas en un símbolo de crecimiento económico y cultural, consolidando así su posición en el mapa turístico internacional.

Aprovechando la rentabilidad de los pandas gigantes, zoológicos de todo el mundo han adoptado estrategias para maximizar ingresos mediante la comercialización de productos relacionados.

En este contexto, el presidente de Ocean Park, Paulo Pong, subrayó su intención de desarrollar una línea de contenidos que incluirá dibujos animados, cómics y documentales en los que los seis ejemplares hongkoneses serán los protagonistas, según el rotativo South China Morning Post.

La Base de Investigación de la Cría del Panda Gigante de Chengdu, en el centro de China, batió múltiples marcas el año pasado tras la viralización de un vídeo de una pareja de gemelos, lo que atrajo a aproximadamente 60.000 visitantes diarios al centro, situado en la provincia de Sichuan.

El centro ha registrado marcas para los términos "Giant Panda He Hua", "He Hua", o "He Ye", abarcando categorías internacionales que incluyen material de oficina, alimentos precocinados, educación y entretenimiento, según una base de datos de China continental.

Además, He Hua fue nombrada embajadora honoraria de turismo de Chengdu en abril, generando ingresos estimados de 1.075 yuanes (unos 141 euros, 148 dólares estadounidenses) por cada visitante que atrae al centro.

Los pandas, considerados la mascota nacional no oficial de China, son utilizados en un programa de préstamo a zoológicos extranjeros que se ha convertido en una herramienta de la diplomacia de Pekín. Con una población amenazada por el desarrollo, estos célebres embajadores peludos solo se encuentran en el centro y suroeste del país.EFE