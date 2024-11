Texas ofrece terrenos a Trump para instalaciones de deportación

(Bloomberg) -- El Comisionado de Tierras de Texas ofreció cerca de 600 hectáreas de tierra en el condado de Starr para ser utilizadas en la construcción de instalaciones de deportación para Estados Unidos, un indicador temprano de cómo el Estado está buscando ayudar al presidente electo, Donald Trump, a llevar a cabo su prometida represión masiva contra los inmigrantes indocumentados.

La comisionada Dawn Buckingham escribió a Trump que compró el terreno el mes pasado y que está ubicado a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, cerca de Rio Grande City. La parcela tiene casi el doble del tamaño del Central Park de la ciudad de Nueva York.

“Mi oficina está completamente dispuesta a llegar a un acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas o la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos para permitir la construcción de una instalación para el procesamiento, la detención y la coordinación de la mayor deportación de criminales violentos en la historia de la nación”, escribió a Trump en una carta del 19 de noviembre enviada a su club de Mar-a-Lago en Florida.

Trump hizo campaña prometiendo asegurar la frontera entre Estados Unidos y México mediante la construcción de un muro y deportaciones masivas. Eligió a la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional, y a Tom Homan, ex jefe interino de la Agencia de Inmigración y Aduanas de EE.UU., para ser su zar de fronteras.

Se espera que los planes de deportación de la Administración entrante empiecen por centrarse en el más de un millón de personas que no tienen base legal para permanecer en el país, ya sea porque han cometido delitos o porque han agotado los recursos. Cualquier esfuerzo requerirá una financiación significativa y se enfrentará a obstáculos logísticos.

Según Buckingham, el anterior propietario “se negó a permitir que se construyera el muro y bloqueó activamente el acceso de las fuerzas del orden a la propiedad”.

Traducción editada por Paola Torre.

Nota Original: Texas Offers Trump 1,400 Acres to Help With Mass Deportation (1)

