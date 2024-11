Laura Escanes reacciona a la relación de Risto Mejide con Grecia Castta

Cumpliendo con uno de los objetivos que se propuso este 2024, Laura Escanes se ha ido de viaje sola a Boston. Unas vacaciones que ha compartido en redes sociales y en las que, además de recorrer los lugares más turísticos de la ciudad norteamericana y aprovechar para hacer footing por sus parques, disfrutó de un partido de la NBA.

Lo que no imaginaba es que uno de los vídeos que subió a Tik Tok del encuentro, en el que escribió "el partidazo" enfocando directamente a Jason Tatum se convertiría en viral en pocas horas, con sus seguidores especulando con si a la influencer le gustaría el atractivo jugador de los Boston Celtics.

Algo que parece que no es así, ya que según ha revelado el podcast 'En todas las salsas' Laura habría recuperado la ilusión un año después de su ruptura con Álvaro de Luna y no precisamente con el baloncestista, sino con el influencer catalán Sergio Turull, con el que llevaría varias semanas de discreta relación de la que por el momento prefiere no adelantar ningún detalle.

Sin embargo, la creadora de contenido no se ha 'olvidado' del cantante de 'Todo contigo' y no ha dudado en lanzarle un demoledor dardo en redes sociales: "Acepté que me llamaras tóxica, insegura, loca, y pensaba que el problema lo tenía yo, pero en realidad me habías engañado mil veces. Entonces soy tonta" es el mensaje que publicó en 'Tik Tok' y en el que, aunque no ha dado ningún nombre, muchos ven un 'resumen' de los motivos de su ruptura con el artista sevillano.

Y así lo ha confirmado ante los micrófonos de Europa Press a su regreso a Madrid tras sus vacaciones en Boston: "Poco más añadir, la verdad, si ya sabes que yo cuento las cosas tal cual, es que no me escondo". "Ni dardo ni nada, pero siempre se aprende de todo" ha sentenciado, dejando claro lo que piensa de Álvaro de Luna.

"El viaje ha ido muy bien, muchas gracias. La verdad me lo he pasado súper, ha sido increíble. Tenía un poco de miedo porque al final un viaje sola también, lejos de tu ciudad, sin tu gente... pues es inevitable que lo pienses, pero la verdad ha ido muy bien, estoy muy contenta, aunque cansada" nos ha contado, asegurando que "seguro" que repetirá la experiencia de viajar en solitario.

Mucho más discreta se ha mostrado cuando le hemos preguntado por exmarido Risto Mejide, que feliz con Grecia Castta no ha dudado en oficializar su relación asistiendo con la joven actriz a la entrega de las 'Antenas de Oro'. Una presentación como pareja sobre la que Laura ha preferido no decir nada, manteniéndose al margen de la vida sentimental del padre de su hija Roma como siempre ha hecho desde su separación en septiembre de 2022. "Muchas gracias, chao" ha zanjado, dejando en el aire si ve al presentador enamorado.