Terelu Campos, nerviosa en la recta final del embarazo de Alejandra Rubio: "Ya solo quiero ver la carita"

La productora de televisión Cuarzo ha dado el pistoletazo a la Navidad celebrando su tradicional fiesta anual en un conocido teatro de la capital. Una cita muy especial que no se quisieron perder algunos de los rostros más queridos de la pequeña pantalla y muchos de los concursantes de los realities más populares de Mediaset como 'Supervivientes' o 'La isla de las tentaciones'. Pero si alguien ha acaparado todos los flashes esa ha sido sin duda Terelu Campos, con un llamativo y cómodo look compuesto por pantalones estampados en tonos azules y rojos, chaqueta de lana en azul eléctrico a juego con sus botines de tacón y su bolso de mano, y abrigo de peluche en azul marino, combinando algunas de las tendencias de la temporada en uno de los colores más 'in' del momento.

Con las fechas más entrañables del año a la vuelta de la esquina, la colaboradora confiesa que no tiene ni idea de cómo las pasará, ya que su hija Alejandra Rubio se convertirá en madre por primera vez en plenas navidades: "Por lo que se nos viene encima todavía no lo sé" ha exclamado, respondiendo con un espontáneo "¡pero es un bebé!" cuando los reporteros le han comentado que "no era para tanto". "En casa, imagino" ha añadido, dejando entrever que serán unas fiestas tranquilas y caseras por la llegada de un nuevo miembro a su familia.

Como reconoce, a pocas semanas de que nazca su primer nieto, "ya empiezo a ponerme un poquillo nerviosa". "La verdad es que con ganas, pero vamos, yo solo ya quiero verle la carita y todo bien" confiesa ilusionada, confirmando que su hija se encuentra muy bien en la recta final de su embarazo, en la que por el momento continúa cumpliendo con sus compromisos profesionales.

Terelu también se ha pronunciado sobre las recientes declaraciones de Edmundo Arrocet afirmando que sigue esperando a que Carmen Borrego y ella le paguen los 50.000 euros que supuestamente le dejó a María Teresa Campos cuando eran pareja y la periodista nunca le devolvió, amenazando con tomar medidas legales si no recupera su dinero: "Ay mira. Tengo miedo. Me parece muy divertido todo" ha ironizado la colaboradora, tomándose a broma la advertencia del cómico.