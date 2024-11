Bancos de Wall Street se asocian con BlackRock para ofrecer datos de los precios de los bonos

(Bloomberg) -- Algunos de los mayores bancos de Wall Street se están asociando con el sistema tecnológico Aladdin de BlackRock Inc. para proporcionar datos de precios en tiempo real para la negociación de bonos corporativos estadounidenses, que sigue siendo uno de los ámbitos menos transparentes de los mercados financieros.

Se trata de otro paso hacia la transparencia en un mercado en el que los bancos hipercompetitivos han acaparado históricamente la información sobre precios. Los bancos aportarán datos a Aladdin a través de BondCliQ Inc, que se describe a sí misma como “creadora y operadora del primer y único sistema consolidado de cotización de bonos corporativos de EE.UU.”.

Entre los participantes se encuentran Bank of America Corp, Morgan Stanley y JPMorgan Chase & Co, según personas familiarizadas con el acuerdo. Los representantes de los bancos no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Históricamente, los bonos corporativos se han negociado en mercados no organizados, en los que los inversionistas tenían que llamar o contactar a los bancos intermediarios para obtener precios individuales. Desde la crisis financiera, el mercado se ha informatizado y la actividad comercial se ha trasladado a plataformas digitales como MarketAxess y TradeWeb. Grandes nombres como Citadel y Jane Street también se han lanzado al ruedo de la negociación de bonos corporativos, entrando con fuerza en un sector que antes estaba reservado a los bancos de Wall Street.

Los usuarios de la plataforma de Aladdin tendrán acceso directo a las cotizaciones autorizadas y atribuidas de más de tres docenas de operadores, según un comunicado de prensa. Los datos incluyen cotizaciones de precios para negociar deuda estadounidense con grado de inversión y de grado especulativo. (Bloomberg LP, propietaria de Bloomberg News, también proporciona datos de precios para bonos corporativos).

“Esta asociación presenta los datos de precios de manera uniforme a todos los clientes de la parte compradora, al igual que el mercado de renta variable de EE.UU., por lo que hay igualdad de acceso a la información”, dijo Chris White, fundador de BondCliQ, en una entrevista. “Según la historia, la adopción de datos de precios centralizados conducirá a una mejora de la liquidez del mercado secundario y a una mayor integridad del mercado, tanto para los inversionistas minoristas como para los institucionales”.

El mercado de bonos corporativos ha sido considerado durante mucho tiempo como un rezagado a la hora de modernizarse, ya que la gran mayoría del mercado de acciones y divisas se pasó a los intercambios electrónicos hace décadas. El anacrónico comercio de bonos también ha llamado la atención de los reguladores, y el organismo de supervisión de valores de EE.UU. recomendó “requisitos más estrictos de información y difusión pública para los bonos” tras la volatilidad del mercado en marzo de 2020.

Traducción editada por Paulina Steffens.

Nota Original: Wall Street Banks Team With BlackRock to Provide Bond Price Data

