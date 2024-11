Aliados de Ucrania presionan a Zelenski para poner fin a la guerra

(Bloomberg) -- Tras casi 1.000 días resistiendo a la invasión rusa, los aliados de Ucrania están presionando a Volodimir Zelenski para que considere nuevas formas de atraer a Vladimir Putin a la mesa de negociaciones mientras buscan el fin de los combates.

Donald Trump volverá a la Casa Blanca en enero prometiendo un rápido final de la guerra. El canciller alemán, Olaf Scholz, instó a Putin a entablar conversaciones de paz durante una llamada telefónica el viernes. El francés Emmanuel Macron dijo el domingo que hablará con el líder ruso cuando llegue el momento.

Dos funcionarios europeos dijeron que cada vez se reconoce más que Zelenski tendrá que llegar a un compromiso con Putin porque ha quedado claro que ninguna de las partes puede asegurarse una victoria decisiva.

En vísperas del G-20, que será el último del presidente Joe Biden en el cargo, EE.UU. decidió autorizar ataques con misiles de largo alcance contra territorio ruso. Esto debiera reforzar la posición de Zelenski antes de que Trump asuma el cargo, de modo que pueda abordar las eventuales negociaciones con una mano fortalecida.

Permitir que los ucranianos utilicen esas armas de fabricación occidental, conocidas como Sistemas de Misiles Tácticos del Ejército, supondría una grave escalada, pero es poco probable que cambie drásticamente el curso del conflicto, según Ruslan Pukhov, director del Centro de Análisis de Estrategias y Tecnologías, con sede en Moscú, un grupo de expertos en defensa de propiedad privada.

Mientras tanto, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan es el último miembro de la OTAN que quiere entrar en la discusión. Está preparado para presentar su propuesta de congelar el conflicto en las líneas actuales cuando los líderes del Grupo de los 20 se reúnan en Río de Janeiro el lunes, según personas familiarizadas con sus planes.

El repentino clamor por un acuerdo muestra la renovada urgencia de los aliados de Ucrania, que intentan adelantarse al regreso de Trump y a la posibilidad de drásticos recortes en el apoyo de EE.UU. Con la entrada en combate de tropas norcoreanas en el bando ruso, crece el apetito por detener un conflicto que ha llevado la destrucción a vastas extensiones de Ucrania, ha consumido cientos de miles de millones de dólares en ayuda financiera y armamento extranjero y ha trastocado las relaciones geopolíticas en Europa y en todo el mundo.

Putin, sin embargo, se ha mostrado poco inclinado a considerar una tregua, a pesar de las masivas bajas militares rusas. El líder ruso dijo a Scholz la semana pasada que siempre ha estado abierto a las conversaciones, pero que cualquier acuerdo tendría que tener en cuenta las preocupaciones de seguridad de Rusia y sus conquistas territoriales. Es probable que el Kremlin interprete la creciente presión sobre Zelenski como una prueba de que su estrategia de desgaste está dando resultado.

China y Brasil, que también estarán en la cumbre de Río, llevan desde mayo pidiendo una conferencia internacional en la que participen ambas partes.

Zelenski declaró el sábado a la radiotelevisión pública de su país que quiere poner fin a la guerra el año que viene. Ha estado suplicando a sus aliados que le envíen armas más potentes para que Ucrania pueda contrarrestar los ataques rusos con mayor eficacia y aumentar la presión sobre Putin para que busque negociaciones.

“Para nosotros, la victoria significa una Ucrania fuerte”, dijo Zelenski. “Si eso es en la diplomacia o en el campo de batalla es otra cuestión”.

Nota Original: Ukraine’s Allies Are Leaning On Zelenski for Way to End War (3)

--Con la colaboración de Alberto Nardelli, Samy Adghirni y Julien Ponthus.

