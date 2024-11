102-99. El Barça se lleva un partidazo en el Palau

Barcelona, 17 nov (EFE).- El Barça sacó adelante un partidazo en el Palau ante un Valencia Basket que le llevó al límite y que incluso pudo forzar la prórroga después de un último cuarto de ensueño (31-32) para un 102-99 final.

Fue un encuentro para jugones, en el que destacaron Kevin Punter (24), Jabary Parker (18) o Chris Jones (16) y que se decidió por detalles, después de que los de Joan Peñarroya dominaran desde el inicio.

A siete segundos para el final y con 100-96 para los locales, Puerto anotó un triple al tablero para el 100-99. Punter, tras forzar una falta de Jones, consiguió desde el tiro libre el 102-99 definitivo, después de que Chris Jones fallara en el intento de forzar la prórroga.

Estuvo infalible el Barça de salida, con un juego equilibrado, muy acertado en ataque y dominador en defensa. Podía correr el equipo de Joan Peñarroya y frenó a los de Pedro Martínez, que nunca se sintieron a gusto.

Salvo un 4-6, todas las ventajas fueron de los azulgrana, que tuvieron a Willy Hernangómez al mejor en la pintura. El madrileño anotó con solvencia, Kevin Punter veía el aro grande y la ventaja empezó a aumentar.

El Barça no fallaba y el Valencia no podía hacer su baloncesto en transición y no encontraba a un director de juego adecuado. Jean Montero estaba desactivado, Jovic intermitente y de Larrea no estaba al nivel deseado.

Así que los locales, con un triple de Vesely, se fueron hasta el 29-16 como máxima diferencia en el primer cuarto, reducida a diez (29-19) con otro triple anotado por Chris Jones.

Y siguió el equipo de Peñarroya imponiendo su juego interior en el inicio del segundo cuarto, ahora con Metu como estilete, que anotó cuatro puntos seguidos antes de caer lesionado a 9 minutos del descanso.

Un triple de Parker puso la máxima diferencia para el Barça (35-19) y fue entonces cuando el Valencia despertó con un parcial de 0-9. Dos triples, uno de Ojeleye -el mejor de los valencianos- y otro de Badio y un 2+1 de Reuvers recortaron las diferencias.

Puerto cerró un parcial 0-11 para un 35-30 en el electrónico. Fue entonces cuando apareció Juan Núñez con cuatro puntos consecutivos y una canasta de Hernangómez (41-30).

En el intercambio hasta el descanso, el Barça aún aumentó su diferencia y en el ecuador del partido dominaba por doce (50-38), después de dominar todas las facetas del juego menos en los triples, donde Valencia consiguió resistir gracias a Semi Ojeleye.

Y en el tercer cuarto, el guion parecía el mismo. Con un enorme Punter desde fuera y una sólida defensa, los de Peñarroya dominaban con suficiencia.

A 4:30 para el final del cuarto, su ventaja era de 14 puntos (65-51), pero el Barça se fundió y el Valencia empezó a creer en su juego, en el baloncesto que le había llevado a firmar una gran racha de once victorias consecutivas entre las diferentes competiciones.

Fue limando la diferencia Valencia y se puso a cuatro puntos en el inicio del cuarto final (71-67). Parker y Punter se dedicaron a abrir brecha en el tanteador y Anderson, a cinco minutos del final, acercó la victoria a los suyos (85-75).

Pero el Valencia, con un sobresaliente Chris Jones, se metió en el partido (87-81) y a 3:11 para el final, otro triple más de Anderson puso el 92-82 para el Barça.

Entonces apareció Jean Montero, que a 30 segundos para el final puso el 99-96. Satoransky solo anotó un tiro libre (100-96) y Puerto firmó el 100-99 con un triple lejano. Al final, Punter anotó los dos tiros libres definitivos y Jones no acertó para forzar la prórroga.

- Ficha técnica

102 - Barça (29+21+21+31): Núñez (8), Punter (24), Anderson (8), Parker (18), Hernangómez (13) -cinco inicial-, Satoransky (5), Vesely (12), Brizuela (-), Metu (6), Abrines (2) y Parra (6).

99 - Valencia Basket (19+19+29+32): Montero (11), López-Aróstegui (5), Ojeleye (19), Pradilla (7), Reuvers (14) -cinco inicial-, Badio (6), Sestina (5), Jovic (2), Costello (4), Puerto (10), Jones (16) y de Larrea (-).

Árbitros: B. Jiménez, J. García y A. Fernández. Sin eliminados.

Incidencias: Asistieron 5.499 espectadores al partido disputado en el Palau Blaugrana correspondiente a la octava jornada de la Liga Endesa. EFE

