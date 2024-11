La fiscal de Israel pide la destitución de Ben Gvir por nombramientos ilegales en la Policía

La fiscal general de Israel, Gali Baharav-Miara, ha hecho un llamamiento al primer ministro Benjamin Netanyahu para que evalúela idoneidad de Itamar Ben Gvir como ministro de Seguridad Nacional debido a una serie de nombramientos y destituciones en el seno de la Policía que "constituye una intervención ilegítima en el funcionamiento" de la institución.

De acuerdo con Baharav-Miara, Ben Gvir podría haber violado decisiones y órdenes del Tribunal Supremo al interferir en los asuntos operativos de la Policía. "Parece que el ministro está usando su autoridad para hacer nombramientos y poner fin al mandato de oficiales de una manera que constituye una intervención ilegítima", ha señalado la fiscal a Netanyahu.

Así las cosas, Baharav-Miara ha destacado que el mal uso de estas competencias, sumado a esta supuesta intervención "ilegítima" en la "actividad operativa" de las fuerzas de seguridad hacen que Ben Gvir esté "perjudicando la posibilidad de garantizar que la Policía pueda actuar por sentido del deber hacia la población y no hacia la esfera política", recoge 'The Times of Israel'.

Entre las injerencias de Ben Gvir en el cuerpo de Policía, la fiscal ha destacado que el ministro habría citado a altos funcionarios para reprednerles por su gestión de las protestas antigubernamentales, así como su visita a una sala de operaciones para, según él, asegurarse de que la policía cumplía con sus órdenes.

Así las cosas, para la fiscal Baharav-Miara es evidente que las actitudes de Ben Gvir reflejan un patrón de comportamiento de total "desprecio por la ley", violan la legislación y perjudican de forma notable "los principios fundacionales de la gobernanza", así como una "politización del trabajo policial".

Por todo esto, la fiscal ha pedido a Netanyahu que aborde este asunto y pida a Ben Gvir que responda a las acusaciones. Además, ha instado al primer ministro a mantener una reunión conjunta para analizar las peticiones del Tribunal Supremo, que exigen la destitución del ministro de Seguridad Nacional.