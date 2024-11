El Festival LesGaiCineMad arranca en Madrid con la proyección de más de 110 películas 'queer'

El Festival LesGaiCineMad, organizado por la Fundación Triángulo, arranca este miércoles en Madrid su 29ª edición con más de 110 proyecciones de cine 'queer' de los cinco continentes, que podrán verse en más de 20 salas de la capital.

"LesGaiCineMad se ha convertido en el punto de encuentro de cineastas y espectadores de todas las nacionalidades, desde donde es posible expresar de manera independiente el deseo de vivir en libertad, a través del cine y la cultura. Somos conscientes del poderoso altavoz que la gran pantalla nos ofrece para continuar concienciado sobre las realidades del colectivo", ha comentado el presidente de la Fundación Triángulo, José María Núñez.

El Festival de cine, que concluirá el próximo 24 de noviembre, contiene una amplia programación en la que destaca el cine español con doce largometrajes y el documental 'Un hombre tranquilo', de César Vallejo, Santiago Gómez y Alberto J. Fernández, que inaugurará esta edición y que rendirá homenaje a Miguel Ángel Sánchez, cofundador de Fundación Triángulo fallecido en junio de 2023.

En la gala de inauguración se entregará el premio + MAS Talento 'Queer' Emergente a la actriz y cantante Juani Ruiz. Este galardón, según la organización, será por su impecable trabajo en series queer como 'Veneno', 'Cardo' y 'Vestidas de Azul'. "Un reconocimiento merecido para una mujer trans que comenzó su lucha en las calles de Madrid, y quien lleva más de 20 años apoyando la causa del colectivo de múltiples maneras", afirma la Fundación Triángulo.

En esta 29ª edición, el Premio de Honor será para la directora americana Rose Troche quién recogerá premio el jueves 21 de noviembre en Filmoteca Española, tras la proyección de su largometraje lésbico 'Go Fish', que este año cumple 30 años de su estreno en 1994. La visita de Rose Troche a Madrid es una colaboración entre LesGaiCineMad y Festival Rizoma.

Una de las novedades del Festival LesGaiCineMad es la celebración del ciclo 'Cine Queer Taiwán: Abriendo caminos de libertad'. Esta retrospectiva abarca más de 30 años, con películas como 'El banquete de bodas' de Ang Lee, 'The River' de Tsai Ming-Liang, 'Spider Lilies' de Zero Chou, 'Small Talk' de Huang Hui-Chen, 'Moneboys' de C.B. Yi y 'A Journey in Spring' de Wang Ping-Wen y Peng TzuHu, que se complementarán con cortometrajes, masterclasses y otras actividades.

También se celebrará una mesa redonda sobre series queer que organiza el festival de la mano de Rose Trose, Pablo Tocino, Javier Ferreiro y Carlota Pereda en sala Dama el jueves 22 a las 12 horas. Un encuentro entre profesionales para debatir sobre la evolución de las series.

SECCIÓN OFICIAL

En la sección oficial concursarán doce largometrajes, entre los que se encuentran 'Ponyboy' de Esteban Arango, y la ficción de estreno en España 'Close to you'; de Dominic Savage, con el actor trans Eliott Page como protagonista. Tras su paso por La Semaine de la Critique de Cannes el director brasileño Marcelo Caetano acudirá al LesGaiCineMad para presentar su nueva película 'Baby', rodada en una Sao Paulo contemporánea donde los ambientes queer representarán un refugio de sanación para sus protagonistas.

Gran presencia del cine español en la sección oficial con el estreno de 'Por donde pasa el silencio' de Sandra Romero y 'La mitad de Ana' de Marta Nieto. Ambas obras parten de cortometrajes anteriores de las directoras que también se presentaron en el festival años atrás.

Además, competirán óperas primas asiáticas que formarán parte de esta sección, como la película tailandesa 'Solids by the Seashore' de Patiparn Boontarig, sobre la relación entre dos mujeres antagónicas, y la taiwanesa 'Who'll stop the rain' de Yi-Hsuan Su, una historia de amor lésbica atravesada por las luchas sobre las libertades del país.

Desde Francia llega la nueva obra de la directora Claire Burger, 'Lengua extranjera', y la obra del director Alexis Langlois 'Las reinas del drama', un musical de imaginería kitsch donde las popstars tendrán que sobrevivir al infierno de las fans y la crueldad de las redes. Completan la Sección Oficial la holandesa 'Out' de Dennis Alink, la brasileña 'El desafío de Sofía (Levante)' de Lillah Hallah y la estadounidense 'Lilies not for me' de Will Seefried.

Por su parte, la sección Panorama contará con 'Rent Free' de Fernando Andrés, y 'Extremely Unique Dynamic' de Ivan Leung, Harrison Xu y Katherine Dudas, pasando también por grandes dramas europeos como la belga 'Young Hearts' de Anthony Schatteman y la italiana 'Io non sono nessuno' de Geraldine Ottier o la española 'Tú no eres yo', de Marisa Crespo y Moisés Romera.

El argentino Marco Berger vuelve al festival con su nueva comedia romántica gay 'Los amantes astronautas', con el actor español Javier Orán y Lautaro Bettoni. 'Duino' de Juan Pablo di Pace y Andrés P. Estrada ilustrará la relación de dos hombres en las costas italianas. Desde Corea del Sur llegan dos obras lésbicas muy diferentes entre sí; el anime 'The summer' de Jiwon Han y la historia de amor de Jay Han 'No heaven but love'. Completa la sección 'Layla' de Amrou Al-Kadhi, presentada en el Festival de Cine de Sundance.