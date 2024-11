Bitcóin cerca de US$90.000 mientras criptomercado supera máximo pandémico

(Bloomberg) -- El repunte récord del bitcóin llevó al activo digital más allá de los US$89.000 y elevó el valor general del criptomercado por encima de su máximo de la era pandémica, mientras los operadores apuestan por un auge bajo el mandato del presidente electo, Donald Trump.

El token más grande ha subido alrededor de un 32% desde las elecciones estadounidenses del 5 de noviembre, alcanzando un máximo histórico de US$89.599 el martes.

Trump ha prometido normas más amistosas para las criptomonedas y su Partido Republicano está estrechando su control sobre el Congreso, lo que aumenta sus probabilidades de sacar adelante su agenda. Otras promesas de Trump incluyen la creación de una reserva estratégica de bitcóin y el fomento de la minería nacional del token para convertir a EE.UU. en la capital criptográfica del planeta.

Su postura supone una brusca ruptura con la represión de la polémica industria por parte de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) bajo la presidencia de Joe Biden. El cambio de tono ha dinamizado la compra especulativa de tokens grandes y pequeños por igual, elevando el valor de los activos digitales en general a unos US$3,1 billones, según muestran los datos de CoinGecko.

Los inversionistas están alineando apuestas en el mercado de opciones a que el bitcóin superará los US$100.000 hacia finales de año, según datos de la bolsa Deribit. El interés abierto —o contratos pendientes— de los futuros de CME Group Inc. para el bitcóin y el ether, que ocupa el segundo lugar, batió récords el lunes, señal del creciente compromiso de los inversionistas institucionales estadounidenses.

Mientras tanto, la empresa de software MicroStrategy Inc. —el mayor tenedor corporativo de bitcóin que cotiza en bolsa fuera del sector de los fondos cotizados— compró alrededor de 27.200 bitcóin por unos US$2.000 millones entre el 31 de octubre y el 10 de noviembre.

Por ahora, los operadores prestan poca atención a cuestiones como la rapidez con la que Trump aplicará su programa o si una reserva estratégica es una medida realista. El estado de ánimo febril queda ilustrado por la reciente duplicación del precio del dogecóin.

Extenso rally

El bitcóin ha subido aproximadamente un 110% en 2024, ayudado por la fuerte demanda de ETF estadounidenses dedicados y los recortes de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. El alza del token supera los rendimientos de valores mundiales como las acciones y el oro. El volumen de negociación del fondo iShares Bitcoin Trust de US$39.000 millones de BlackRock Inc. alcanzó el lunes un máximo histórico.

La analista técnica de Fairlead Strategies LLC, Katie Stockton, dijo en su última nota de investigación que “sería natural ver un período de digestión después de una subida tan pronunciada” del bitcóin, recomendando un “sesgo neutral a corto plazo”.

Las empresas de activos digitales gastaron mucho durante la campaña electoral estadounidense para impulsar a los candidatos considerados favorables a sus intereses. Con ese telón de fondo, Trump dio un giro de 180 grados y se convirtió en partidario de una industria que antes tachaba de estafa.

Su respaldo convirtió al bitcóin en una de las denominadas “Trump trade”. Las acciones estadounidenses y el dólar también han estado avanzando dado el enfoque de Trump en el crecimiento económico interno, los recortes de impuestos y los aranceles proteccionistas.

Nota Original: Bitcoin Nears $90,000 as Crypto Market Exceeds Pandemic-Era Peak

More stories like this are available on bloomberg.com

©2024 Bloomberg L.P.