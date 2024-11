Take-Two Interactive vende el sello de juegos 'indie' Private Division

Take-Two Interactive ha confirmado la venta de su sello de juegos independietnes ('indies') Private Division a un comprador que no ha desvelado, pero que ha obtenido los derechos de los títulos actuales y sin anunciar.

Private Division es una editora de juegos fundada por Take-Two Interactive centrada en la financiación y publicación de juegos 'indie'. En su catálogo se incluyen No Rest for the Wicked, Rollerdrome, The Outer Worlds y Kerbal Space Programa 2, entre otros.

Este sello, establecido en 2017, ya no forma parte de la estructura de Take-Two, como ha confirmado el portavoz Alan Lewis a The Verge. "Recientemente tomamos la decisión estratégica de vender nuestro sello Private Division para centrar nuestros recursos en el crecimiento de nuestros negocios principales y móviles a largo plazo", ha explicado.

El comprador, que Take-Two no ha desvelado, adquirió los derechos sobre "prácticamente todos los títulos en circulación y no publicados de Private Division", incluidos Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game y el juego sin título de la franquicia Pokémon conocido como Project Bloom. Take-Two, sin embargo, seguirá apoyando No Rest for the Wicked, que se lanzó en acceso temprano para ordenador en abril.