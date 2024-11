Nippon Steel gana 1.470 millones de euros durante el primer semestre fiscal, un 18,9% menos

El grupo siderúrgico japonés Nippon Steel obtuvo unos beneficios netos atribuidos de 243.347 millones de yenes (1.470 millones de euros) durante el primer semestre de su año fiscal 2024, lo que supone una caída del 18,9% respecto del resultado contabilizado doce meses antes.

Los ingresos se quedaron en los 4,380 billones de yenes (26.451 millones de euros) tras reducirse en un 0,7%, al tiempo que el sumatorio de costes de producción, venta, generales, administrativos y otros fue de 4,004 billones de yenes (24.180 millones de euros), un 2,2% más.

En cuanto a previsiones, Nippon Steel ha revisado a la baja las ganancias que anticipa para el ejercicio en 30.000 millones de yenes (181,2 millones de euros), hasta los 670.000 millones de yenes (4.046 millones de euros). Asimismo, estima una facturación de 8,6 billones de yenes (51.935 millones de euros), 200.000 millones de yenes (1.208 millones de euros) menos.

La multinacional ha declarado un dividendo en el segundo trimestre de 80 yenes por acción (0,48 euros), 5 yenes (0,03 euros) más, mientras que el de la segunda mitad del año será de 80 yenes también, 5 yenes menos. Así, el total a repartir sería de 160 yenes (0,97 euros), igual que en 2023.

POSIBLE VENTA DE CALVERT

ArcelorMittal suscribió en octubre un acuerdo definitivo con Nippon Steel en virtud del cual pagará 1 dólar (0,93 euros) por la participación del 50% de la japonesa en AM/NS Calvert, sociedad conjunta entre ambas empresas tras la adquisición de Thyssen Krupp USA en 2014, si la compañía nipona adquiere US Steel.

La transacción, que se ha celebrado a petición de Nippon Steel para abordar cuestiones regulatorias de conformidad con su acuerdo de compra de US Steel, contempla la inyección de efectivo por parte de Nippon Steel y la condonación de préstamos de socios por un monto estimado en, aproximadamente, 900 millones de dólares (834,1 millones de euros).

En este sentido, las empresas han advertido de que no existen garantías de que US Steel pase a manos de Nippon Steel, por lo que, de no llegar a buen puerto dicha operación, la 'joint venture' Calvert continuará.