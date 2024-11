Inglaterra sigue molestando a Guardiola

Londres, 7 nov (EFE).- Inglaterra convocó este martes a Jack Grealish para los partidos contra Grecia y República de Irlanda, pese a que el extremo inglés no juega desde el 20 de octubre y su fecha de reaparición apuntaba a después del parón por fútbol de selecciones.

Lee Carsley, que sí ha dejado fuera al recientemente lesionado John Stones, ha convocado a cuatro jugadores del Manchester City para la que es su última lista antes de que llegue Thomas Tuchel: Rico Lewis, Kyle Walker, Phil Foden y Grealish.

El extremo se lesionó el pasado 20 de octubre en un partido contra el Wolverhampton Wanderers y no ha disputado ni un minuto desde entonces, perdiéndose cinco partidos en total.

Pese a esta advertencia, Carsley ha decidido llevar a Grealish a este amistoso, lo que no hará mucha gracia a Guardiola, que ya sufrió cuando Rodrigo Hernández jugó sus primeros minutos esta temporada con España, días antes de romperse el ligamento cruzado y cuya peor experiencia fue cuando John Stones se rompió esta primavera en un amistoso.

"En los amistosos no puedes lesionarte. Puedes jugar, pero no puedes volver lesionado. Sé que los jugadores obviamente no quieren lesionarse y siempre les he animado a que vayan con su selección, es un placer, pero si es un amistoso, no puedes volver lesionado. Sobre todo si luego tienes que jugar unos cuartos de final de Champions League contra el Real Madrid", dijo Guardiola, recordando el episodio de Stones y también el de Kyle Walker en aquel parón de abril.

"Nunca me había enfadado tanto. Nunca había estado tan decepcionado. Un amistoso y dos jugadores lesionados. No me gustó nada de nada". EFE