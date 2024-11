Christian Gálvez abre su corazón como nunca tras la publicación de su última novela

Disfrutando de un buen momento personal y profesional, Christian Gálvez ha presentado hoy su nueva novela, 'Te he llamado por tu nombre'. Allí ha querido tener unas palabras para todos los afectados por la DANA y también nos ha abierto su corazón en esta etapa tan especial de su vida.

"LOS ESPAÑOLES SOMOS MUY SOLIDARIOS, SE HA VISTO"

Orgulloso de cómo los ciudadanos españoles se están volcando con los damnificados por la DANA en Valencia, Christian ha resaltado que "al final somos muy solidarios y se ha visto, hay gran parte del pueblo español que se merece líderes mejores".

"TENÍA CLARO QUE QUERÍA SER PADRE"

Además, el escritor se ha sincerado como nunca y ha hablado del momento en el que dio carpetazo a su vida para comenzar una bonita historia de amor con Patricia Pardo: "Tenía claro que lo que quería en mi vida era ser padre y ha llegado con quien tenía que llegar, el amor no se esconde".

Tanto es así que lo primero que ha querido aclarar es que "cuando hablo de amor y de pasión, no hay mensajes subliminales, ahora estoy lleno de amor" y se ha llenado de halagos hacia su mujer: "He aprendido mucho de mi mujer, una periodista de raza y a ponerme ese armazón".

"EN EL MOMENTO QUE PATRICIA ME PRESENTA A SUS HIJAS, YA ESTÁBAMOS CASADOS"

En cuanto a su relación, Christian entiende que haya mucha gente que piense "que todo fue vertiginoso, pero es que en el momento que Patricia me presenta a sus hijas ya estábamos casados, es que en ese momento está poniendo en tu confianza lo que ella más quiere en el mundo".

Con esa contundencia, el presentador de televisión demostraba el gran amor que siente hacia ella y lo feliz que está al haber formado la familia que siempre había soñado... eso sí, no sabe si se animarán a tener otro hijo: "No lo sé, no te digo ni que sí ni que no, quién sabe".