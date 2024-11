Alza de rendimientos de bonos de EEUU es una advertencia para Trump

(Bloomberg) -- La aplastante victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de EE.UU. desencadenó un torrente de señales de compra en Wall Street. Sin embargo, hubo una notable excepción.

Mientras los operadores hacían que los activos, desde las acciones hasta el dólar, se dispararan por el optimismo de que una segunda administración de Trump sería buena para los negocios y avivaría una economía ya fuerte, los inversionistas en el mercado del Tesoro estadounidense, de US$28 billones, vendieron bonos, llevando los rendimientos a los niveles más altos en meses

La venta masiva es un recordatorio de un poderoso sector: los llamados vigilantes de los bonos observan al autodenominado “Rey de la Deuda”, Trump, que reclama un mandato “sin precedentes” para llevar a cabo una agenda de recortes tributarios y aranceles.

Al subir las tasas de interés, los mercados financieros están indicando que impondrán una penalización a las políticas que consideran susceptibles de disparar la inflación y engrosar la deuda nacional. A su vez, el aumento de los costos de endeudamiento podría repercutir en la economía de Trump, desacelerando el crecimiento y otros mercados.

El rendimiento del Tesoro a 10 años, la referencia libre de riesgo que ancla más de US$50 billones en valores mundiales de renta fija denominados en dólares, se disparó casi un cuarto de punto el miércoles hasta alcanzar el 4,48% en un momento dado, el más alto desde julio.

El Comité para un Presupuesto Responsable estimó el mes pasado que los planes de Trump aumentarían la deuda en US$7,75 billones hasta los actuales niveles de deuda previstos hasta el año fiscal 2035 como resultado de sus iniciativas para aumentar el déficit.

Aunque el comité señaló que la suma podría oscilar entre los US$1,65 billones y los US$15,55 billones, la creciente probabilidad de una victoria republicana en el Congreso —el Senado ya ha cambiado a rojo y la Cámara está en juego— aumenta las probabilidades de que los planes de Trump no se vean frenados por los políticos.

Los rendimientos de los bonos y las expectativas de inflación ya estaban en alza antes de la votación del martes. La tasa de equilibrio a 10 años, un indicador de mercado de hacia dónde se dirige la inflación a largo plazo, subió hasta el 2,43%, su nivel más alto desde abril.

Había estado subiendo desde septiembre a medida que la economía demostró ser resistente después de la Reserva Federal recortó las tasas medio punto ese mes, y las perspectivas de una victoria de Trump crecieron en los mercados de apuestas.

Como la plataforma de Trump se considera inflacionaria, algunos economistas ya creen que la Fed reducirá las tasas menos de lo previsto anteriormente, después de recortarlas en un cuarto de punto el jueves. Eso también probablemente presionaría a los mercados de bonos.

También hay evidencia de que los inversionistas están exigiendo mayores rendimientos a cambio de asumir el riesgo de mantener deuda a largo plazo.

Ha estado subiendo la denominada prima a plazo, un componente de los rendimientos que compensa a los inversionistas por comprar deuda con vencimiento a largo plazo en lugar de títulos renovables a corto plazo, y que se considera una protección frente a riesgos imprevistos como la inflación y las perturbaciones de la oferta y la demanda de deuda. Un modelo de la Reserva Federal de Nueva York de la prima a plazo a 10 años saltó a unos 22 puntos básicos el 4 de noviembre, desde los 29 puntos básicos negativos de septiembre.

Trump afirma que la clave para abordar las perspectivas fiscales es aplicar más recortes impositivos, que, según él, impulsarán el crecimiento económico y, por ende, los ingresos, compensando el impacto en los resultados del gobierno. La mayoría de los economistas no están de acuerdo y creen que la deuda estadounidense superará el 100% del producto interno bruto bajo su liderazgo.

Puede resultar que los planes de Trump no sean tan inflacionistas como algunos temen. Puede incluso que suavice algunos aspectos ante el malestar del mercado de bonos. Y cualquier aumento de los rendimientos a largo plazo hacia el 5% probablemente atraería a algunos inversionistas.

Aun así, mientras la deuda y el déficit de EE.UU. sigan siendo elevados, seguirán siendo puntos de presión.

Nota Original: US Bond Yield Spike Sends Warning to ‘King of Debt’ Trump (1)

More stories like this are available on bloomberg.com

©2024 Bloomberg L.P.