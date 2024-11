Pedro Martínez: Representamos al pueblo de Valencia, eso obliga a hacerlo lo mejor posible

(actualiza con nuevas declaraciones del técnico)

Redacción deportes, 6 nov (EFE).- El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, recordó tras la ajustada victoria de su equipo en la pista del Aris Salónica, el primero tras la dana que ha provocado más de doscientos muertos en la provincia de Valencia, que representan a su pueblo y que eso les obliga a hacerlo lo mejor posible

"Una cosa es lo que es, otra cosa lo que puedes hacer y otra hacer nuestro trabajo lo mejor posible porque el baloncesto, ha quedado muy claro, es muy poco importante, mucho menos de lo que muchas veces nos pensamos a nivel individual. Pero por poco importante que sea tenemos una responsabilidad porque representamos a mucha gente que lo está pasando mal", señaló en declaraciones facilitadas por el club.

"No es nada importante, no hemos arreglado nada pero representamos al pueblo de valencia y eso no obliga a hacer las cosas lo mejor posible para no decepcionar a nadie. Pero eso siempre, no solo hoy", apuntó.

Respecto al partido, dijo que la defensa del equipo heleno no les permitió estar cómodos, especialmente en la segunda mitad. "Ha sido un partido muy duro, las defensa de los dos equipos fueron buenas, especialmente en la segunda parte", apuntó el técnico.

"En la segunda parte hemos tenido muchos problemas porque el Aris jugó una defensa muy dura, muy agresiva y no estuvimos cómodos", señaló el entrenador, que alabó "la atmósfera" que vivió el pabellón y que agradeció el apoyo recibido por el club griego por el drama de la dana.

"No es fácil ganar aquí", aseguró el entrenador del Valencia, que se mostró consciente del golpe que ha supuesto para el Aris perder esta semana al exterior estadounidense David DeJulius, que fichó por el Maccabi Tel Aviv. EFE