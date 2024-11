Lindner acusa a Scholz de haber efectuado una "ruptura calculada" de la coalición

Berlín, 6 nov (EFE).- El ya exministro de Finanzas de Alemania, Christian Lindner, acusó este miércoles al canciller, el socialdemócrata Olaf Scholz, de haber forzado una "ruptura calculada" de la coalición al haberle expulsado de la alianza tras negarse supuestamente a buscar un compromiso en base a las exigencias del político liberal.

"El canciller canceló su cooperación conmigo y con el Partido Liberal (FDP) en la reunión de esta tarde del comité de coalición. Su declaración de esta tarde, cuidadosamente preparada, demuestra que Olaf Scholz ya no estaba interesado en alcanzar un acuerdo que fuera viable para todos, sino en una ruptura calculada con esta coalición", señaló.

"De este modo, conduce a Alemania a una fase de incertidumbre", añadió Lindner en una comparecencia ante los medios tras anunciar el jefe de Gobierno que había despedido al ministro de Finanzas y que gobernaría en un Ejecutivo de minoría con los Verdes hasta el voto de confianza que pedirá el 15 de enero.

Ese voto probablemente desembocará en elecciones anticipadas a finales de marzo, algo de lo que Scholz culpó directamente a Lindner.

El presidente de los liberales recalcó que él había propuesto reducir la burocracia, de una menor presión fiscal, de una política climática y energética pragmática, de un mayor control de la inmigración y de un fortalecimiento de la innovación.

"Estas propuestas ni siquiera fueron aceptadas por el Partido Socialdemócrata (SPD) y los Verdes como base de consulta", se lamentó Lindner, quien agregó que Scholz "lleva mucho tiempo sin reconocer la necesidad de un nuevo despertar económico en nuestro país y restando importancia a las preocupaciones económicas de nuestros ciudadanos".

Las contrapropuestas del canciller, dijo, son "poco ambiciosas y no contribuyen a superar la debilidad fundamental del crecimiento de nuestro país para que podamos mantener nuestra prosperidad y seguridad social, así como nuestra responsabilidad ecológica", sostuvo.

"Lamentablemente, Olaf Scholz ha demostrado que no tiene la fuerza necesaria para posibilitar un nuevo punto de partida para nuestro país. En lugar de ello, desde esta tarde, el canciller me ha exigido que suspenda el freno de la deuda en la Ley Fundamental, a lo que no he podido acceder porque habría violado mi juramento al cargo", recalcó.

El freno de deuda alemán restringe el déficit anual a un máximo de 0,35 % del PIB.

"Por eso el canciller ha cancelado su cooperación conmigo y con el FDP en la reunión de esta tarde del comité de coalición", señaló Lindner, quien admitió que propuso este miércoles a Scholz "una vía conjunta hacia nuevas elecciones para facilitar un nuevo Gobierno federal de forma ordenada y digna y garantizar en todo momento la capacidad de actuación de nuestro país".

"El canciller rechazó bruscamente esta oferta en la reunión del comité de coalición", sostuvo Lindner.

Según el presidente del FDP, el partido liberal "tiene principios y convicciones claros", pero al mismo tiempo ha demostrado estar dispuestos "a transigir hasta los límites de lo sensato y responsable".

Recalcó que el FDP sigue dispuesto a asumir la responsabilidad de este país y luchará "por hacer lo mismo en otro gobierno el año que viene". EFE

(foto)