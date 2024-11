Irene Rosales sentencia a Isa Pantoja: "Vamos a estar totalmente al margen por nuestra paz mental"

En el punto de mira tras el desgarrador relato de Isa Pantoja revelando los desprecios y humillaciones de los que fue víctima por parte de Kiko Rivera cuando su hermano descubrió que había perdido la virginidad con 16 años, el hijo de Isabel Pantoja ha tomado una decisión: guardar silencio absoluto y mantenerse en un discreto segundo plano. Tanto es así que no se le ha visto desde que la peruana se sentó en el plató de '¡De Viernes!' para contar por primera vez su dura historia hace tres semanas.

Mientras tanto, Irene Rosales continúa con su día a día y, muy afectada por la casastrófica situación que vive Valencia tras la DANA que ha arrasado municipios enteros y ha acabado con la vida de más de 200 personas, ha dejado claro que ni ella ni su marido van a responder a Isa ni a Asraf Beno, que siguiendo los pasos de su pareja ha concedido una durísima entrevista al programa de Mediaset en el que no ha dudado en definir a Kiko como un "cabrón" por cómo se ha portado con su hermana.

Declaraciones que han provocado que el DJ esté recibiendo mensajes de odio a través de redes sociales en los que incluso le desean la muerte. "No voy a entrar, no quiero opinar nada. Me duele, por supuesto que me duele, pero no puedo decir nada. No quiero decir nada y no voy a decir que nadie tenga la culpa de nada ni nada" ha afirmado Irene, que muy cauta no ha querido 'culpabilizar' a su cuñada del complicado momento que vive Kiko.

A Isa, un mensaje rotundo con el que ha cerrado la puerta a un posible acercamiento y ha dejado entrever que el hijo de Isabel Pantoja no piensa disculparse con su hermana por los errores que cometió en el pasado: "No voy a decir nada. Cada uno tiene su perspectiva y cada uno opina de una manera. No voy a entrar ahora en eso. Ya está". "Yo estoy callada y Kiko estamos también y ya desde hace tiempo, no por esto, decidimos no hablar más y no hay más explicaciones que dar en nada. Nosotros vamos a estar totalmente al margen. Si es por nuestra paz mental, hay que estar al margen y se tomó la decisión hace cuatro años y vamos a seguir en ello y ya está" ha sentenciado.

IRENE SE PRONUNCIA SOBRE LA DANA QUE HA ARRASADO VALENCIA

Además, y dejando a un lado su conflicto familiar, Irene se ha pronunciado muy afectada sobre la DANA que ha dejado destrozados numerosos municipios de Valencia, con más de 200 víctimas mortales, decenas de desaparecidos y miles de personas que lo han perdido absolutamente todo: "Un desastre, una catástrofe lo que ha pasado. Me da muchísima pena".

"Por circunstancias no me puedo trasladar allí para poner mi granito de arena y estar con las personas que necesitan. Primero que les ayude y, segundo, un abrazo. Y todo lo que puedo aportar por mis redes sociales, ayudando a donar todo lo que haga falta, pues en mi mano está ahí en el momento en que me pueda trasladar. Y para allá, sea esta semana, la que viene o la siguiente, va a hacer falta" ha apuntado emocionada, revelando que su intención -aunque lo tiene complicado al estar al cuidado de sus hijas- es viajar a Valencia en algún momento para ayudar a los afectados.

"Como ciudadana", Irene cree que "no se ha gestionado nada bien y que no se está ayudando lo suficiente". "La ayuda ha llegado un poco tarde, pero, bueno, puesto que ha llegado tarde, lo importante es que llegue y que aporten y que se centren en ayudar, no en echarse cosas en cara ni en hundir a otros ni nada, sino que aquí somos todos un equipo y tenemos que remar en la misma corriente" afirma contundente, dejando claro que lo más importante ahora es ayudar a los afectados que lo han perdido todo.

No solo ella está realizando acciones a través de sus redes sociales para conseguir material para Valencia, sino también Kiko, que como nos ha contado "está movilizando a mucha gente conocida para poder donar cosas, para poder gestionar los puntos de encuentro donde hay que llevar las cosas, qué tipo de cosas son las que hacen más falta y demás".

Respecto a la visita de los Reyes Felipe y Letizia a Paiporta, acerdándose a los vecinos para mostrarles su apoyo incondicional y escucharles tras ser duramente increpados, Irene se queda con que "estuvieron allí. Da igual si fue antes, más tarde... Pero han estado y por su propia voluntad decidieron quedarse. Así que ya con eso... No sirve de mucho, pero bueno, por lo menos han sabido la realidad, no lo que se ve solo por redes, que no es 100% de lo que están sufriendo allí ni por asomo".