Flores, globos y una sorpresa muy especial. Así ha celebrado Eva González su 44 cumpleaños

En uno de los momentos más dulces y tranquilos de su vida, en el que está completamente entregada a su faceta como mamá y a sus compromisos profesionales, Eva González ha celebrado este martes 5 de noviembre su 44 cumpleaños de la mejor forma posible, trabajando.

Y es que a pesar de tratarse de una fecha muy especial, la presentadora ha pasado el día grabando la próxima edición de 'La Voz', aunque demostrando la maravillosa relación que mantiene con todo el equipo, le han preparado una sorpresa muy especial que la modelo no dudó en compartir emocionada en sus redes sociales.

¿Quién dijo que trabajo y placer están reñidos? En el caso de Eva no, ya que ha compaginado a la perfección ambas cosas en su cumpleaños, en el que sus compañeros prepararon una fiesta improvisada en el plató del talent de Atresmedia en la que no faltaron globos, flores, y una tarta para soplar las 44 velas en la mejor compañía posible.

"Gracias!!! Si tengo al mejor equipo del mundo al lado, se dice y punto! Os amo!" escribía en sus stories de Instagram. "Os quiero mucho a todos compañeros. Me habéis hecho pasar un día muy bonito, muy emotivo y en el que me he sentido muy querida. Gracias siempre (el susto que me he llevado con la sorpresa no tiene nombre jajaja)" añadía, compartiendo además otros detalles del día, como las trufas de una conocida pastelería de la capital, y una deliciosa tarta de frutos del bosque y bizcocho que llevó al rodaje para sobrellevar mejor su cumpleaños trabajando.

Una jornada que no terminaba aquí, ya que deseando llegar a casa para reencontrarse con el 'hombre de su vida', su hijo Cayetano, y soplar las velas con él, Eva cogía el AVE a Sevilla nada más terminar sus compromisos profesionales.

Cargada con una pequeña maleta de equipaje, una bolsa con algunos regalos y un enorme ramo de flores a modo de regalo, la modelo lucía la mejor de sus sonrisas mientras recorría las instalaciones de la estación antes de regresar con su familia. No pudo llevarse sin embargo un enorme racimo de globos dorados que se quedó su amigo y maquillador Chema Juncos, que en un día tan especial la acompañó hasta el AVE y se despidió de ella entre risas.

Mientras intercambiaba algunas palabras con la persona encargada de confirmar su billete, Eva no pudo esconder una gran sonrisa en el rostro como muestra de que está en uno de los momentos más dulces de su vida. Para la ocasión, la sevillana eligió un look muy cómodo con pantalón beige, jersey negro y maxi abrigo de cuadros que combinó con botas estilo 'cowboy' y bolso en negro.

Disfrutando al máximo de su soltería dos años después de su separación de Cayetano Rivera, la presentadora ha confesado que aunque no se cierra al amor, tampoco es algo que esté buscando, ya que como asegura su vida tiene una vida tan plena que no echa de menos tener pareja.