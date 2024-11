Alba Díaz se vuelca con los afectados por la DANA: "Es lo mínimo, no me pongo ninguna medalla"

Aportando su granito de arena para ayudar a los damnificados por la DANA, Alba Díaz ha mostrado su cara más solidaria y ha hecho un llamamiento a través de sus redes sociales para recaudar alimentos y material en un conocido local de Madrid, que este mismo miércoles llevarán a Valencia en camiones para ayudar en la medida de lo posible a las miles de personas que lo han perdido todo por el temporal en localidades como Paiporta, Alfafar, Algemesí o Massanassa.

Una iniciativa con la que, como ha explicado ante las cámaras de Europa Press, no busca ningún reconocimiento personal, sino solo volcarse con los afectados: "Realmente no he venido a hacerme fotos. Por una parte me ilusiona que estéis aquí -algo que le ha sorprendido porque no había convocado a la prensa- porque se le da visibilidad, a que todos podemos ayudar. Pero como lo que hacemos todos, o sea, es que no me pongo ninguna medalla" ha reconocido.

"Chef Solidarios me han llamado para que difunda el mensaje, y si algo puedo hacer con esto, pues me meto e intento involucrarme en todo lo que defiendo. Es lo mínimo que se puede hacer" ha reconocido, pidiendo a la gente que done "alimentos frescos" para llevar "comida calentita para los pueblos".

Aunque tiene previsto desplazarse a Valencia en cuanto pueda, no será con este convoy solidario, ya que como nos ha contado "quedaba un hueco en la furgo y necesitan gente que cocine. Y yo, la verdad, que dotes de cocina no...". "Entonces, iré en otro camión que salga a los pueblos, así que muchísimas gracias. Lo siento muchísimo, ¿eh? Que ya es que lo importante no es esto, lo importante es lo que tengo que hacer ahí dentro" ha asegurado, huyendo de todo protagonismo y poniendo el foco en lo principal que es organizar el material para ayudar a las víctimas de la DANA.

"Todos nos apoyamos siempre y creo que con cosas así, pues como para no apoyar, ¿no? Estamos intentando hacer algo bueno por la gente" ha añadido, confirmando que sus padres Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'El Cordobés' también están colaborando en esta causa.

Asegurando que "esto es de todos, tenemos que sentir esto como nuestro porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer?", la influencer ha preferido no mojarse sobre sus compañeros de profesión que han seguido compartiendo en redes sociales publicaciones 'superfluas' sin tener en cuenta la desgracia que está viviendo Valencia: "Yo ahí no me meto. He entendido y creo que al subir el vídeo he aprendido a que... Bueno, puedo decir lo que siento, pero cada uno que haga lo que quiera. Yo no voy a estar aquí intentando entender la responsabilidad afectiva y emocional de las personas. O sea, no tengo tiempo ahora mismo para pensar en esto. Que cada uno haga lo que quiera, cada uno se lleve a la cama y el karma que haga lo que quiera". "O sea, es lo mínimo que se puede hacer y lo digo de verdad. No solo influencers, gente en general. Entiendo que te puedas vestir de Halloween, ¿sabes? Pero creo que a lo mejor no mostrarlo, ¿sabes? O de alguna manera tener un poco de tacto. Pero bueno, que ya está" ha zanjado.

ISRAEL BAYÓN, OTRO DE LOS ROSTROS CONOCIDOS QUE HA COLABORADO EN ESTE PUNTO DE RECOGIDA DE MATERIAL

Alba no ha sido la única en acudir a 'Fortuny' para aportar su granito de arena. También el empresario Israel Bayón, que ha asegurado que "todo lo que se pueda es poco. Colaborando con Alba, con Chefs Solidarios, con Javier Merino como dueño de Fortuny y haciendo lo que podamos, a ver si pueden llegar furgonetas y camiones para ayudar en todo lo que podamos".

"A las 4 de la tarde salen dos furgones para Valencia, al estadio Ciudad de Valencia donde los chefs cocinarán mañana todo lo que podamos, a ver cuánto podemos recaudar" ha añadido, animando a la gente a que colabore "cada uno en lo posible y en los medios que pueda, con las manos, pensando, económicamente..."

Por último, Israel se ha pronunciado sobre la visita de los Reyes Felipe y Letizia a Paiporta: "Un ejemplo a seguir por todos, la verdad, un ejemplo de verdad".