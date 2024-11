'Adiós al amigo', la cinta colombiana que se "desmarca" en Tokio de otras cinematografías

Edurne Morillo

Tokio, 6 nov (EFE).- 'Adiós al amigo', la cinta colombiana del cineasta Iván D. Gaona, compite por el gran premio del Festival Internacional de Cine de Tokio (TIFF), que concluye este miércoles en la capital japonesa, y en una cinta que se "desmarca" de otras cinematografías, según su director.

"El cine colombiano en las dos últimas décadas ha desarrollado un tempo, una narración heredada de esas asesorías europeas y talleres y sentimos que esta película tiene una búsqueda de otros tempos propios", explica en una entrevista con EFE Iván D. Gaona, quien visita la capital japonesa por primera vez para dar apoyo al filme.

El director, de 44 años y nacido en Güepsa (Santander, al noreste de Colombia), considera que tras la influencia de otras cinematografías europeas, como la francesa, en el cine latinoamericano, ha llegado el momento de reflexionar sobre "cómo nos contamos y desmarcamos de estas cinematografías".

"El cine colombiano tuvo un tiempo en el que fue aplaudido en Europa, aunque luego internamente nadie veía las películas y eso nos hace replantearnos cómo se puede contar una historia de manera interna", añade.

'Adiós al amigo', que tuvo su estreno mundial en el festival Internacional de Cine de Varsovia en octubre, llega a Japón, donde ha tenido su estreno en Asia y después de que su director triunfara a nivel internacional con su ópera prima 'Pariente' (2016), que se estrenó en Venecia y Toronto y tras exhibir también sus premiados cortometrajes alrededor del mundo.

La cinta, basada en la guerra civil de Colombia de 1902 (Guerra de los Mil Días), es un 'western' histórico sobre el perdón y la reconciliación, que muestra la memoria política y bélica de la nación desde el punto de vista de campesinos convertidos en soldados y que son reclutados contra su voluntad.

El filme tiene como personaje protagonista al soldado Alfredo Duarte Amado, quien tras escapar de la muerte, forma una comitiva improvisada para encontrar a su hermano tras el final de la guerra y darle la noticia de que este va a ser padre.

La intención de Gaona era representar en este grupo diferentes miradas de la sociedad colombiana, incluyendo a un soldado, un artista, una mujer, un conde y una persona afrodescendiente.

Este es el segundo año que un 'western' latinoamericano se cuela en la selección oficial del TIFF, después de que lo hiciera el año pasado la chilena 'Los colonos' (2023), ópera prima del director Felipe Gálvez.

Esa cinta, que fue seleccionada para la sección Una Cierta Mirada del Festival de Cannes (Francia), arranca en el año 1901 y narra las matanzas contra las comunidades indígenas del sur de Chile por parte de los terratenientes de la zona, en una historia que cuenta también cómo se construyeron las fronteras del país y cómo este comenzó a escribir su propia historia.

"La base del guion western es un hombre o una mujer sin pasado y que se mete en una aventura y se va revelando su pasado y este afecta a la resolución del conflicto", afirma Gaona en defensa de este género.

Este director considera que la historia de Colombia se ha escrito en común a la política y en sus libros de historia "están invisibilizados los pueblos indígenas, las luchas femeninas y los pueblos afrodescendientes, por lo que surge la necesidad de dar voz y participar a estas personas en estos relatos.

Para sus futuras cintas, Gaona no descarta mostrar otros momentos clave en la historia colombiana como la formación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), también relevante en su historia reciente tras el proceso de paz.

Además de la colombiana, también compiten este año en la sección oficial la brasileña 'Enterre Seus Mortos' (Entierre a sus muertos), de Marco Dutra, la portuguesa 'Os Papéis do Inglês' (Los papeles del inglés), de Sérgio Graciano, y la francesa 'À Son Image' (A su imagen), del francés Thierry de Peretti, entre otras.

Aunque no quiso decantarse por una favorita, el director de programación del TIFF, Shozo Ichiyama, destacó precisamente 'Adiós al amigo' como una película con posibilidades de convertirse en "un éxito comercial" este año.

La 37 edición del TIFF, que concluye este miércoles, contó como presidente del jurado con el actor hongkonés Tony Leung, aclamado por cintas como 'A City of Sadness' ('Ciudad doliente' en español, 1989) o el filme de Won Kar-wai 'In the mood for love' ('Deseando amar', 2000) y '2046' (2004), de Chow Mo-wan. EFE

