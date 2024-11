Tres cintas españolas optan a mejor filme europeo, con varias nominaciones para Amodóvar

Berlín, 5 nov (EFE).- Tres filmes españoles, "La habitación de al lado", de Pedro Almodóvar, y los largometrajes de animación "Dispararon al pianista", de Fernando Trueba y Javier Mariscal, y "El sueño de la sultana", de Isabel Herguera, figuran entre los quince nominados a mejor película europea, informó este jueves la Academia de Cine Europeo (EFA, por sus siglas en inglés).

Los ganadores a la mejor película europea, premio al que según el reglamento recientemente introducido pueden optar también los aspirantes a mejor documental y mejor largometraje de animación europeos, se darán a conocer en la gala de los Premios del Cine Europeo, que se celebrará el 7 de diciembre en la ciudad suiza de Lucerna.

Almodóvar esta nominado además a mejor director europeo en la 37ª edición de los Premios del Cine Europeo, categoría a la que optan asimismo Andrea Arnold, por "Bird"; Jacques Audiard, por "Emilia Pérez"; Mohammad Rasoulof, por "The Seed of the Sacred Fig"; y Maura Delpero, por "Vermiglio".

El cineasta español opta además a mejor guionista europeo junto con Audiard, Rassoulof, Magnus von Horn y Line Langebek, por "The Girl with the Needle", y Coralie Fargeat, por "La sustancia".

Entre las nominaciones a mejor actriz europea figura la de la española Karla Sofia Gascón por su papel en "Emilia Pérez", premio al que aspiran también Tilda Swinton, por "La habitación de al lado"; Renate Reinsve, por "Armand"; y Trine Dyrholm y Vic Carmen Sonne, ambas por "The Girl with the Needle".

La gala de los 37 Premios del Cine Europeo, en la que la actriz Isabella Rossellini recibirá por "su excepcional trayectoria" el Premio al Logro Europeo en el Cine Mundial que concede anualmente la EFA, se celebrará por primera vez en Suiza. EFE