Samantha Vallejo-Nájera aplaude la actitud de Felipe VI en su visita a Valencia: "Impresionante, ¡viva el Rey!"

Samantha Vallejo-Nágera es uno de los rostros conocidos que, aportando su granito de arena para ayudar a los afectados por la DANA, ha colaborado capitaneando en la tarde de este lunes uno de los puntos de recogida de alimentos y materiales que se han instalado en Madrid para ayudar a los miles de valencianos que lo han perdido todo tras el temporal que arrasó parte de su provincia el pasado 28 de octubre.

"Llevamos todo el día recibiendo un montón de mercancía, es alucinante. Acaba de salir una furgoneta de un voluntario con la ropa. Cuando pedimos cajas van los voluntarios a buscar cajas. Todo el mundo trabaja, todo el mundo ayuda y es alucinante. Hemos hecho una cadena humana y es impresionante" ha reconocido, muy emocionada por la solidaridad que están demostrando los madrileños en estos momentos tan complicados para la Comunidad Valenciana.

La jurado de 'Masterchef' ha hecho un llamamiento para que la ayude no cese porque "aunque esto va a estar muy bien para los primeros días, no va a sobrar. Hay que pensar a posteriori, también en un largo plazo". "Al final todo esto va a solucionar los primeros días, pero luego hay que pensar también en recaudar fondos, sobre todo para que rehagan su vida, sus negocios, toda esta gente que ha perdido todo" ha añadido, convencida de que "este pueblo español que nos tiene a todos impresionados lo va a hacer genial y vamos a ser más solidarios que nunca". "Es impresionante, pero queda mucho, queda mucho" reconoce.

Una ocasión en la que Samantha ha querido mostrar su apoyo incondicional a los Reyes Felipe y Letizia tras sus impactantes imágenes cubiertos de barro abrazando a los afectados por la DANA en su visita a la localidad de Paiporta este domingo, tras ser increpados por los vecinos: "Espectacular, espectacular. ¡Viva el rey! Cómo aguantó allí, porque al final tiene las tablas que tiene y se nota que estaba allí para ayudar, estaba allí para escuchar a la gente y me pareció impresionante, los dos".

Haciendo suyas las palabras de su Majestad, la chef asegura que es comprensible la reacción de los damnificados por el temporal, y admite que "es verdad que se reaccionó tarde, cómo no los vamos a entender". "Pero yo no voy a culpar a nadie, creo que al final lo importante es que vamos a tirar, vamos a ver de cara al futuro qué se puede hacer, a largo plazo, que esto no se acaba la semana que viene. Va a tardar mucho en volver a ser lo que era y ahí sí que hay que estar todos" sentencia, animando a que todos los españoles sean solidarios con Valencia en esta crisis sin precedentes.