Moscú llama a Seul a mejorar relaciones con Pionyang en vez de seguir mandato de EEUU

Moscú, 5 nov (EFE).- Moscú llamó hoy a Corea del Sur a no implicarse en confrontaciones de otras regiones del mundo por seguir el mandato de EEUU y mejorar en cambio sus relaciones con Corea del Norte, en momentos en que Ucrania y Occidente denuncian el envío de soldados norcoreanos a Rusia.

"Si Corea del Sur quiere estabilidad en su región, entonces es necesario que no viole los acuerdos alcanzados, que no cambie el equilibrio de fuerzas existente en la región, que no la contagie con confrontaciones de otras regiones del mundo", alertó hoy la portavoz de Exteriores de Rusia, María Zajárova, en el club de debate Valdái.

La representante de la diplomacia rusa comentó así el anuncio de Seul sobre el envío de expertos militares a Ucrania con el fin de verificar la presunta presencia de tropas norcoreanas.

La víspera el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó que unos 11.000 soldados norcoreanos enviados para unirse al Ejército ruso que combate contra las tropas de Kiev se encuentran ya en la región rusa de Kursk, parcialmente ocupada por las fuerzas ucranianas.

Zajárova recomendó a Seul establecer "relaciones de buena voluntad y respeto mutuo (con Corea del Norte) en base al derecho internacional".

"Es preciso que consideren que no solo Estados Unidos tiene intereses nacionales, o intereses presentados como nacionales en determinada región, sino que otros países también tienen intereses nacionales, y intereses en la región en la que se encuentran", en referencia a la actitud de Rusia respecto a Ucrania.

La portavoz de Exteriores señaló que "nosotros no dañamos las relaciones con Corea del Sur, nosotros no creamos ni impusimos por iniciativa propia sanciones contra Corea del Sur. Pero lamentablemente vemos que Corea del Sur sigue el mandato de EEUU".

"Posiblemente sea bajo presión, pero sigue sus órdenes. Por ello, si están tan preocupados por conservar el equilibrio de fuerzas, la paz y la estabilidad en la región, hay que respetar los acuerdos, las normas del derecho internacional, que nosotros respetamos, no queríamos y no queremos rechazar", sostuvo.

Calificó de "extraña" la actitud de Seul, al señalar que le preocupa más el presunto emplazamiento de tropas norcoreanas a miles de kilómetros de su frontera que las que realmente están junto a la línea de separación.EFE