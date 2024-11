Morata: "Cuando somos once leones es difícil que nadie nos gane"

Madrid, 5 nov (EFE).- Álvaro Morata, delantero internacional español del Milan, celebró el cambio de actitud en defensa de su equipo para frenar al Real Madrid y conquistar el Santiago Bernabéu (1-3), y aseguró que cuando son "once leones", es "difícil" que ningún equipo les derrote.

"Había que sacrificarse hoy, tener claro que el Real Madrid tiene un gran equipo con jugadores de mucho talento y teníamos que sacrificarnos y correr todos juntos. Era un partido importante para que supiésemos el valor que tenemos y cuando somos once leones en el campo es difícil que nadie nos gane", aseguró en Movistar+.

Morata, que se le vio realizar muchas ayudas y robar balones en campo propio alejado de la zona del 9, se mostró feliz por el resultado que premió el esfuerzo. "Me adapto a todas las situaciones, quiero ganar y que el Milan gane. Como si me ponen de portero, soy un mandado y lo que me gusta es ganar".

"La celebración del gol era para un amigo, lo más importante es la situación en Valencia y ojalá mejore porque no se puede disfrutar de un partido de fútbol con la situación que tiene mi país", añadió.

Morata se solidarizó con todas las víctimas por las inundaciones en España. "Mando un abrazo a todas las familias afectadas por la DANA y otro a toda la gente que ayuda con el alma. Estoy orgulloso de ver a compañeros ayudando y ojalá pudiese estar con ellos pero nosotros tenemos que seguir y apoyamos de nuestra manera. Me siento orgulloso de ser español y ver a todos ayudar. Ojalá que la selección pueda ir a jugar a Valencia para ayudar todo lo posible". EFE