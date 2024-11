Jesús Vázquez, tras la reacción de los vecinos de Paiporta a la visita de los Reyes: "Hay que entender su rabia"

Con los afectados por la DANA y las localidades arradas por el temporal en la provincia de Valencia más presentes que nunca, Jesús Vázquez ha ejercido de maestro de ceremonias en la presentación de la icónica campaña 'Juntos brillamos más' con la que Ferrero Rocher ha dado el pistoletazo de salida a la Navidad buscando el pueblo más bonito de España, que este año se disputarán las localidades de Ágreda (Soria), Ribadavia (Ourense), Biar (Alicante), El Coronil (Sevilla), y La Adrada (Ávila).

"Con esa cosita que tenemos todos en el corazón, que en cuanto oyes la palabra pueblo, inevitablemente se te vienen a la cabeza las imágenes de la catástrofe y el sufrimiento de conciudadanos tuyos, de gente de tu país que sabes que lo está pasando muy mal, la incertidumbre de lo que todavía nos queda por ver en Valencia. Inevitablemente cada vez que decía pueblos bonitos, pueblos, pueblos, pues se te viene a la cabeza el horror de lo que ha pasado la semana pasada" ha reconocido el presentador. "El trabajo es el trabajo y de alguna forma hemos querido rendir homenaje también a esos pueblos, los hemos nombrado en varias ocasiones porque son pueblos preciosos de Valencia y que cualquiera de ellos podría haber participado y ojalá algún día cuando se arregle todo puedan participar" ha expresado un emocionado Jesús, el último en pronunciarse sobre el tenso recibimiento a los Reyes Felipe y Letizia por parte de los vecinos de Paiporta durante su visita a la llamada 'zona cero' de la DANA el pasado domingo.

Aunque asegura que "no me quiero meter en esos jardines", el comunicador confiesa que le pareció "muy impactante", y no ha dudado en posicionarse con los afectados por el temporal: "Hay que entender a la gente que después de cinco días de sentirse desamparados y desasistidos, cinco días sin luz, sin agua, sin comida, sin que nadie les echara una mano, sacándose ellos mismos el barro de encima... Es normal que cuando alguien viene un domingo a hacerse fotos, pues la gente diga 'no, para esto no vengáis'. Es normal, hay que entender la rabia y la ira y la frustración de la gente, hay que entenderlas" afirma rotundo.

JESÚS VÁZQUEZ SENTENCIA A ÍÑIGO ERREJÓN TRAS LA DENUNCIA POR AGRESIÓN SEXUAL DE LA ACTRIZ ELISA MOULIAÁ

No es el único tema de actualidad sobre el que se ha pronunciado el presentador, que también ha dado su opinión sobre Íñigo Errejón tras la denuncia por agresión sexual de Elisa Mouliaá cuando se ha confirmado que será el próximo jueves cuando la actriz acudirá a los Juzgados para ratificar ante el juez su denuncia contra el expolítico: "Yo era un tipo al que admiraba muchísimo, de verdad, como político, creo que es una persona con una inteligencia brillante y a mí me gustaba él. La verdad que me gustaba, hasta físicamente me daba un poco de morbo, pero todo esto pues se ha caído como un castillo de naipes y se ha venido abajo, y ahora que sea la justicia la que hable" ha sentenciado.