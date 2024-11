La NBA investiga un empujón de Joel Embiid a un periodista en el vestuario de los Sixers

Nueva York, 2 nov (EFE).- La NBA abrió este sábado una investigación en torno a las informaciones de un presunto empujón de Joel Embiid a un periodista tras una discusión en el vestuario de los Philadelphia 76ers después de la derrota ante los Memphis Grizzlies.

"Estamos al tanto de las informaciones de un incidente en el vestuario de los Sixers esta noche y comenzaremos una investigación", dijo un portavoz de la NBA a la cadena ESPN.

Shams Charania, uno de los periodistas con mejores fuentes en la NBA pero no presente en el vestuario de Filadelfia, describió en ESPN su versión de lo que había ocurrido después de que aparecieran en las redes las primeras informaciones.

"Embiid se metió en una disputa con un columnista después del partido de esta noche en Filadelfia. Embiid mostró su desacuerdo con una columna reciente que hizo referencia a su difunto hermano y a su hijo, y Embiid empujó al columnista. No puñetazo", dijo.

La alusión al "puñetazo" sirvió para desmentir rumores previos que aseguraban que el pívot de Filadelfia había golpeado al periodista.

Posteriormente, el periodista Kyle Neubeck, de PHLY Sports y sí presente en el vestuario, contó lo que había presenciado.

"En el segundo en que Joel se dio cuenta de que (el columnista) estaba ahí, empezó un intercambio verbal. Obviamente no podemos repetir muchas de las palabras que se dijeron, pero lo básico fue: 'Puedes decir que yo soy muy malo, puedes decir lo que quieras sobre mí como jugador. Pero no pongas nunca en tu boca el nombre de mi hermano muerto. No hables de mi familia (...). Si hablas de mi familia vamos a tener problemas reales'", describió.

"Siguieron con el intercambio y en un momento dado, digamos tras 90 segundos o dos minutos, Joel le empujó. La seguridad del equipo interviene, los jugadores como que rodean la situación y todo el mundo como que se dispersa", añadió.

El columnista en cuestión es Marcus Hayes, que escribe para el periódico The Philadelphia Inquirer. Este viernes, Embiid ya mostró su enfado ante los medios por un reciente artículo en el que mencionaba a sus familiares.

La columna se titulaba "Joel Embiid falta al respeto a los Sixers, al baloncesto, a los grandes y a él mismo. Shaquille O’Neal y Charles Barkley tienen razón en criticarlo".

"Joel Embiid de modo consistente señala al nacimiento de su hijo Arthur como el punto de inflexión más importante en su carrera de baloncesto. A menudo dice que quiere ser un grande para dejar un legado para el niño llamado como su hermano pequeño, que trágicamente murió en un accidente de automóvil cuando Embiid estaba en su primer año como jugador de los Sixers", empezaba la columna.

"Bueno, para ser grande en tu trabajo, primero tienes que ir a trabajar. Embiid ha sido un grande por justo lo contrario. Ya en su undécima temporada, consistentemente ha estado en una pobre condición", continuaba el texto.

MVP de la NBA en 2023, Embiid no ha debutado todavía esta campaña por problemas físicos, la misma situación de Paul George, que es el gran fichaje para estos Sixers que este año aspiran a dar un golpe en el Este.

Sin sus dos grandes figuras, Filadelfia ha comenzado con un pobre balance de 1-4 tras perder esta noche por 107-124 contra los Memphis Grizzlies del español Santi Aldama, que sumó 10 puntos, 13 rebotes y 4 asistencias. EFE