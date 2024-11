Al menos 92 policías heridos en la retirada de bloqueos de simpatizantes de Evo Morales en Bolivia

El ministro de Gobierno (Interior) de Bolivia, Eduardo del Castillo, ha anunciado este domingo que al menos 92 policías han resultado heridos en el marco de las protestas de simpatizantes del expresidente Evo Morales, que iniciaron hace 22 días los cortes de carreteras en varios puntos del país.

"En estos 21 días, la Policía Boliviana ha movilizado más de 11.377 efectivos para garantizar la transitabilidad en el país. De ese contingente, tenemos un saldo de 92 policías heridos", ha declarado Del Castillo a la cadena pública Bolivia TV.

Además, ha denunciado que Morales ha instado a sus simpatizantes a que haya "muertos y derramamiento de sangre" y ha forzar enfrentamientos con la Policía para "sembrar jóvenes que supuestamente habrían muerto a manos de la Policía".

Del Castillo ha destacado que desde el inicio de las protestas la Policía ha logrado reabrir 73 puntos que se encontraban bloqueados. "Ahora hay un fuerte contingente policial en toda la carretera que conecta los valles con el occidente", ha destacado.

"Aún queda mucho trabajo por hacer, en atención a que aún se mantienen 15 puntos de bloqueo en el país, 14 de ellos en Cochabamba y uno en la región de los Valles, en Santa Cruz", ha explicado.

El ministro ha advertido de que van a utilizar "toda la fuerza del Estado, todas las herramientas jurídico-legales para recuperar y hacer respetar el Estado de Derecho".

Además, ha criticado a Evo Morales porque para él "la vida no vale nada, el hambre de las familias bolivianas no vale nada, meses de trabajo de las manos campesinas no vale nada". "A él no le interesa nada más que sí mismo", ha remachado.

En ese sentido, ha subrayado que no van a acceder las demandas de poner fin a la investigación judicial contra Evo Morales por abusos a una menor de edad o para que pueda concurrir como candidato a las elecciones presidenciales de 2025. "Nosotros no somos un Gobierno que vaya a pactar algo fuera de la Constitución, que vaya a pactar en contra de las víctimas de violaciones", ha subrayado.