El poderoso sindicato automovilístico UAW lanza un último alegato en favor de Harris

Washington, 1 nov (EFE).- El poderoso sindicato automovilístico United Auto Workers (UAW) lanzó este viernes un último alegato en favor de la vicepresidenta estadounidense y candidata demócrata, Kamala Harris, alertando de que el exmandatario y aspirante republicano, Donald Trump, ha fomentado su división.

"Trump ha hecho todo lo que ha estado a su alcance para dividirnos, para enfrentarnos. Está usando las mismas tácticas que utilizan los patrones para impedir que los trabajadores formen sindicatos. Siembran discordia y desconfianza entre la gente. Hacen falsas promesas y difunden mentiras", dijo el presidente de esa formación, Shawn Fain.

El representante de UAW se pronunció en un mitin en Detroit (Míchigan) que contó con la presencia de legisladores demócratas como Alexandria Ocasio-Cortez.

"En la UAW y en nuestro movimiento sindical nuestra respuesta al odio y la división es simple. Nuestra respuesta es la solidaridad. Si nos mantenemos unidos, nunca perderemos. Estamos a cuatro días de las elecciones más importantes de nuestra vida y lo que decidamos como sindicato, como clase trabajadora y como nación tendrá un impacto para las generaciones venideras", dijo Fain.

El presidente de UAW defendió que su agrupación se involucre en política y consideró hacerlo como algo "muy evidente": "Los multimillonarios y la clase empresarial no cesan sus ataques y las negociaciones no se detienen en el lugar de trabajo. No se detienen en la frontera".

Fain subrayó que el 5 de noviembre "hay mucho en juego" y recalcó que la candidata demócrata tiene un plan "no para un Estados Unidos dividido, sino para uno unido": "Necesitamos personas como Kamala Harris al mando que sean nuestras aliadas y exijan acuerdos que sirvan a la clase trabajadora", concluyó. EFE