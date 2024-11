3-1. Alonso Martínez y Santiago Rodríguez fuerzan el tercer partido para el New York City

David Villafranca

Nueva York, 2 nov (EFE).- El costarricense Alonso Martínez y el uruguayo Santiago Rodríguez marcaron este sábado y el New York City venció por 3-1 al Cincinnati para forzar el tercer y definitivo partido en esta primera ronda del 'playoff' de la MLS, que se juega al mejor de tres encuentros (1-1 ahora en la serie).

Martínez ha sido uno de los latinos más destacados en esta temporada de la MLS y este sábado se puso al frente de un New York City que, tras perder por 1-0 ante el Cincinnati en el primer duelo, estaba obligado a ganar para no marcharse de vacaciones.

El gol de Rodríguez, otro importante referente de los neoyorquinos, llegó en el minuto 97 de penalti y para sentenciar el triunfo.

Por su parte, el tanto del Cincinnati lo consiguió en la segunda mitad el argentino Luca Orellano.

Como tercero del Este y con el argentino Luciano Acosta (MVP de la MLS en 2023) como estrella, el Cincinnati tendrá ventaja como local ante el New York City (sexto) en el tercer partido, que se jugará el próximo sábado en el TQL Stadium.

El vencedor de esta eliminatoria se cruzará con el ganador de la serie entre el Columbus Crew del colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández y los New York Red Bulls.

Vigente campeón de la MLS Cup y la Leagues Cup, el Columbus Crew fue segundo en el Este solo por detrás del Inter Miami de Lionel Messi. Pero los Red Bulls (séptimos) dieron la sorpresa en el primer encuentro ganando por 0-1 en Columbus y este domingo tendrán la opción en casa de sellar su clasificación.

No tardó mucho Acosta en aparecer entre líneas y engrasar el ataque visitante en este duelo disputado en el Citi Field de Queens, que es el hogar de los New York Mets de la MLB.

Ya en el minuto 9, Acosta encontró con habilidad a su compatriota Orellano, pero el disparo del delantero se estrelló en el cuerpo del portero Matt Freese.

A los locales les costó más dar forma a sus primeras aproximaciones con peligro. El New York City tenía el balón, pero el Cincinnati, bien pertrechado, no parecía incómodo y buscaba salidas al contraataque.

Sin embargo, en su primera ocasión, el New York City mandó el balón a la red en el minuto 22.

La jugada, muy bien hilada, llevó a Mitja Ilenic a ganar la línea de fondo por la derecha. Desde ahí, el esloveno sirvió un pase atrás al punto de penalti y Martínez solo tuvo que empujarla sin oposición.

El tico ha sido uno de los grandes argumentos ofensivos del New York City este año hasta el punto de que fue el máximo goleador del equipo durante la temporada regular con 16 dianas.

El tanto de Martínez le sentó muy bien al conjunto local, como si se hubiera quitado los nervios del arranque. En cambio, el Cincinnati fue apagándose poco a poco.

El castigo fue aún mayor para los visitantes antes del descanso. Rodríguez sacó una falta en el 40 y, en un grave error, el rechace de la defensa del Cincinnati fue a parar al segundo palo, donde el brasileño Thiago Martins, de cabeza, metió el segundo prácticamente en línea de gol y completamente solo.

En la segunda parte, el partido entró en un terreno de no agresión, con el Cincinnati incapaz de acosar la meta rival y el New York City que, quitando un par de errores defensivos, no pasaba apuros.

Pero una genialidad de Orellano, que se inventó desde la frontal un precioso zurdazo a la escuadra en el 65, despertó el encuentro con el 2-1.

Martínez pudo sentenciar al contragolpe y el Cincinnati tuvo dos ocasiones clarísimas de Teenage Hadebe y Alvas Powell que Freese salvó con sendos paradones, pero Rodríguez forzó un penalti que transformó en el 97 para el definitivo 3-1 y este boleto para las semifinales del Este se decidirá el próximo sábado.

- Ficha técnica:

3. New York City: Matt Freese; Mitja Ilenic, Thiago Martins, Justin Haak, Kevin O'Toole; James Sands, Keaton Parks; Hannes Wolf (Strahinja Tanasijevic, m.90), Maxi Moralez (Andrés Perea, m.71), Santi Rodríguez; Alonso Martínez (Mounsef Bakrar, m. 88).

Entrenador: Nick Cushing.

1. Cincinnati: Roman Celentano; Chidozie Awaziem, Miles Robinson, Teenage Hadebe; DeAndre Yedlin (Alvas Powell, m.76), Pavel Bucha (Kevin Kelsy, m.76), Obinna Nwobodo, Yamil Asad (Sergio Santos, m. 57); Luciano Acosta; Luca Orellano y Yuya Kubo.

Entrenador: Pat Noonan.

Goles: 1-0, m. 22: Martínez; 2-0, m. 40: Thiago; 2-1, m. 65: Orellano; 3-1, m.97: Rodríguez.

Árbitro: Ismir Pekmic. Amonestó a Rodríguez y Sands en el New York City y a Bucha, Yedlin y Kubo en el Cincinnati.

Incidencias: segundo partido de la primera ronda del 'playoff' de la MLS disputado en el Citi Field de Nueva York. EFE