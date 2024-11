Fernando Llorente envía sus condolencias a todas las familias de las víctimas por la DANA

Fernando Llorente ha sorprendido haciendo sus primeros pinitos en el mundo de la moda siendo imagen de la nueva colección UNIQUE by Silbon, que ha protagonizado junto a Rocío Crusset. Toda una experiencia positiva que no va a olvidar y, quién sabe, quizás siga por ese camino.

El futbolista ha confesado que el mundo de la moda "es algo que me divierte, me gusta mucho y algo novedoso para mí, que había hecho en pocas ocasiones mientras jugaba a fútbol".

Además, Llorente está "muy feliz de haber hecho esta campaña con Silbon, es una marca que desde el principio que me la propusieron me encantó" porque además "he podido conocer la fábrica en Córdoba, cómo hacen todas las cosas desde dentro y la verdad que me ha encantado, estoy muy feliz de colaborar con ellos".

Sin embargo, las consecuencias de la DANA empañaban el evento y Fernando comentaba que "han sido momentos muy duros en Valencia" y aprovechaba para mandar "mis condolencias a todas las familias de las víctimas porque seguro que está siendo un momento horroroso, no me puedo ni imaginar lo que tiene que estar pasando, así que estoy con todos ellos, mucho ánimo para todos y mucha fuerza".

Además, reflexionaba sobre lo increíble que parece que "a día de hoy puedan pasar estas cosas, que no se pueda prevenir este tipo de sucesos con todos los inventos que hay hoy en día. Ojalá que sea una cosa que se pueda mejorar en el futuro, que se adviertan y se intente mejorar para que no haya víctimas en cosas así, en desastres naturales como este".