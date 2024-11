La justicia de Kenia levanta el bloqueo sobre el nombramiento de un nuevo vicepresidente

Nairobi, 31 oct (EFE).- Un tribunal de Nairobi levantó este jueves el bloqueo sobre el nombramiento del hasta ahora ministro keniano del Interior, Kithure Kindiki, como nuevo vicepresidente del país, después de la destitución el pasado 17 de octubre de su antecesor en el cargo, Rigathi Gachagua, en un proceso inédito en el país.

"Se deniegan las solicitudes de medidas cautelares", dijo el juez Eric Ogola, que preside el tribunal 'ad hoc' creado para juzgar varios recursos presentados contra el 'impeachment' de Gachagua (como se conoce en inglés el procedimiento de destitución).

"Estamos convencidos y consideramos que el actual marco constitucional no contempla ningún escenario en el que el cargo de vicepresidente permanezca vacante, excepto durante el breve periodo de tiempo requerido para cubrir el puesto", añadió el magistrado.

La corte puso fin así a las órdenes dictadas por otro juez el pasado 18 de octubre para suspender tanto la resolución del Senado (Cámara alta del Parlamento) por la que se destituyó al vicepresidente como el nombramiento de Kindiki para ese cargo, hecho efectivo horas antes con el apoyo de 236 de los 349 diputados de la Asamblea Nacional (Cámara alta).

El presidente de Kenia, William Ruto, había propuesto su nombre ese mismo día mediante un memorándum presidencial de nombramiento.

Tras la formulación de esas órdenes cautelares, el proceso se alargó más de lo esperado hasta este jueves porque Gachagua interpuso dos recursos que fueron finalmente rechazados por la corte: uno que cuestionaba el proceso por el que los tres jueces del tribunal 'ad hoc' fueron seleccionados y otro que pedía que se recusaran por estar presuntamente sesgados.

Esta nueva decisión judicial da luz verde para que Kindiki tome posesión del cargo como nuevo vicepresidente del país, mientras el tribunal del juez Ogola seguirá con el proceso para evaluar los diversos recursos presentados contra la destitución de Gachagua, que ascienden a más de treinta, según medios locales.

El ya exvicepresidente fue destituido el pasado día 17 después de que el 'impeachment' prosperara tras el visto bueno de las dos cámaras del Parlamento, mientras él estaba ingresado en el hospital por intensos dolores en el pecho.

El pasado 8 de octubre la Asamblea Nacional dio luz verde a la destitución, con 281 votos a favor de los 349 diputados, por lo que el procedimiento siguió adelante en el Senado.

Tras dos días de juicio político, los senadores también votaron a favor del 'impeachment' contra Gachagua, quien no pudo defenderse en persona ante los parlamentarios por su hospitalización.

La moción tenía que ser apoyada por al menos dos tercios (45) de los 67 miembros del Senado que dieran su respaldo al menos a uno de los once cargos que pesaban sobre Gachagua.

Así, 45 senadores o más votaron a favor de cinco de los once cargos, que incluían corrupción, promoción de la discriminación étnica, insubordinación, intimidación y humillación hacia funcionarios públicos.

"Los once cargos no son más que malicia y ficción. Fue un juego político del presidente (Ruto) para deshacerse de mí. Y mirándolo, no creo que el presidente tuviera ninguna intención de trabajar conmigo", sostuvo Gachagua el pasado 20 de octubre.

"Creo que sólo necesitaba que lo ayudara a ganar las elecciones (del 9 de agosto de 2022) debido a mi capacidad de movilización y la fe que la región del Monte Kenia tiene en mí", alegó, en alusión a la región rica en votos de la que proviene y que comprende varios condados del centro y el alto oriente del país africano.

Si ninguna resolución judicial lo remedia, la destitución pone fin a la carrera política de Gachagua, de 59 años -vicepresidente desde 2022 y, de 2017 a 2022, diputado de la Asamblea-, pues no podrá ocupar ningún otro cargo público en el futuro.

Además, perderá todos los beneficios derivados de haber ejercido la vicepresidencia de Kenia. EFE