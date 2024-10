Carmen Borrego celebra su 58º cumpleaños con una fiesta familiar y tres importantes ausencias

Carmen Borrego ha cumplido este miércoles 58 años y, a pesar de que los últimos meses han sido posiblemente los más complicados de su vida por su enfrentamiento mediático con su hijo, no ha dudado en celebrar una fecha tan especial con una pequeña fiesta en un restaurante cercano a su domicilio.

Confirmando que su acercamiento a José María Almoguera es un hecho después de su reencuentro en '¡De Viernes!' hace varias semanas, la colaboradora revelaba a su llegada a la cena que el joven la había felicitado: "Todo el mundo" contestaba con una gran sonrisa a la pregunta de Europa Press de si su hijo se había puesto en contacto con ella para desearle un cumpleaños feliz.

Sin embargo, y a pesar de que su reconciliación va por el buen camino, José María ha preferido no asistir a la celebración, convirtiéndose en el gran ausente de una velada en la que Carmen sí contó con el apoyo incondicional de su hermana Terelu Campos, su hija Carmen Rosa Almoguera, y su marido José Carlos Bernal, además de algunas de sus mejores amigas.

Tampoco ha estado presente su sobrina Alejandra Rubio, que como explicaba su tía tenía varios compromisos profesionales que no pudo cancelar para estar a su lado en un día tan especial: "Siempre ha venido, pero ha tenido una cosa esta noche. Me ha llamado súper cariñosa para felicitarme, está estupenda pero no ha podido acompañarnos" ha comentado.

Mucho más cauta se ha mostrado al hablar de la ausencia de José María en la celebración, ya que como ha reconocido "sabéis que no quiero hablar más de él". "Es evidente que si tengo una sonrisa es que sí me ha felicitado, pero también es lo normal. Poco a poco se irán arreglando las cosas y espero que sea cuanto antes" ha confesado, dejando entrever que las cosas están cada vez mejor con su hijo.

El regalo de cumpleaños más especial que ha recibido -aunque han tenido numerosos detalles con ella, destacando el de su marido que la ha sorprendido con un reloj- a pesar de que prefiere no hablar de él, es poder retomar el contacto con su nieto Marc tras varios meses sin poder disfrutar de su faceta de abuela: "De verdad, es un menor. Entender que yo creo que aunque sea un menor hay que guardar su intimidad". "Y yo no quiero hacerle partícipe de lo que participamos los demás que somos mayores y sabemos lo que hacemos. Entonces yo creo que a los niños siempre hay que dejarlos fuera y hay que protegerlos siempre" ha sentenciado, cerrada en banda a contar ningún detalle de cómo ha sido su reencuentro con el pequeño.

Un cumpleaños que, como ha revelado, pensaba celebrar por todo lo alto, aunque decidió cambiar sus planes a raíz de la DANA que ha arrasado parte de nuestro país dejando un centenar de muertos y cientos de desaparecidos. "Es un día triste porque creo que, aunque nosotras no tengamos nada que ver, saber que hay gente que lo está pasando tan mal y que tú estás celebrando un cumpleaños, pues mira, yo iba a hacer una cosa más grande y he decidido no hacerla porque me parece que hay que solidarizarse con las personas que están pasando una necesidad, una necesidad bastante grande en este momento" ha apuntado, destacando que lo más importante del día es que "nadie, absolutamente nadie" -en clara referencia a José María- se ha olvidado de felicitarla. "Poco a poco, las cosas siguen igual, es que yo no estoy diciendo que se arregle nada" ha aclarado prudente, evitando lanzar campanas al vuelo por si su hijo se toma mal que hable de él ante las cámaras.

Y en un día tan especial, como no podía ser de otra manera, se ha acordado de su madre, María Teresa Campos, que falleció el 7 de septiembre de 2023 y como ha reconocido, "es la ausencia tan grande de quien no nos acompaña". "La tenemos en el recuerdo. Bueno, este año un poco mejor. El año pasado fue súper reciente que ella se fuera y mi cumpleaños y el año pasado fue muy duro. Pero bueno, yo la he tenido presente todo el día" ha confesado empocionada.