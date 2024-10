Jessica Bueno niega rotundamente que vaya a dar una entrevista hablando sobre Isa Pantoja

En las últimas horas ha corrido como la pólvora el rumor de que Jessica Bueno iba a sentarse en el plató de un conocido programa de televisión para pronunciarse sobre el desgarrador testimonio de Isa Pantoja, y revelar si fue testigo de algunos de los durísimos episodios que ha contado la hija de Isabel Pantoja sobre cómo se comportaron la tonadillera y Kiko Rivera con ella cuando descubrieron que había perdido la virginidad con 16 años.

Y es que por aquel entonces la modelo sevillana era pareja del Dj, y todo apunta a que podría haber presenciado alguna de las humillaciones que ha relatado la peruana, como cuando su madre le cortó el pelo a trasquilones para evitar que saliera de casa, o cuando su hermano la regó con una manguera en el jardín de Cantora en una especie de rito de purificación por haber mantenido relaciones sexuales con su novio de entonces siendo menor de edad.

Consciente de que todas las miradas están puestas en si ella fue testigo de cómo trataba la familia Pantoja a Isa, Jessica ha roto su silencio y ha aclarado si va a dar una exclusiva contanto su versión. La modelo, feliz con su regreso a Sevilla con Luitingo y sus tres hijos, ha reaparecido en la entrega de los Premios Vanitatis y ha dejado claro que no se va a sentar en un plató para hablar de este tema: "Eso es totalmente falso, es totalmente falso". "No, no, no, para nada. Yo no. Vamos, además es que no tengo nada que hablar de nadie, o sea, no voy a hablar de la vida de otra persona, nunca lo he hecho y no lo voy a hacer ahora" ha asegurado tajante.

"Tengo muchos años súper desvinculada de esa familia, la única relación que tengo es con el padre de mi hijo, porque es normal, pero no tengo nada que ver" se ha desmarcado, evitando confirmar si en su día presenció algo de lo que ha relatado Isa.

"No es algo de lo que a mí me... No tengo que hablar sobre eso yo" ha insistido, dejando en el aire si apoya a la que fue su cuñada y si le ha conmovido su durísimo testimonio: "No tengo nada que decir, no tengo nada que decir, gracias".