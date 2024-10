Economía de EE.UU. crece un 2,8% impulsada por el consumo

(Bloomberg) -- La economía estadounidense se expandió a un ritmo sólido en el tercer trimestre, gracias a que los hogares y las empresas se mantuvieron firmes frente a los vientos en contra a nivel mundial y la incertidumbre previa a las elecciones de noviembre.

El producto interno bruto ajustado a la inflación aumentó a una tasa anualizada del 2,8%, tras crecer un 3% el trimestre anterior, según la estimación inicial del gobierno publicada el miércoles. La mediana de las proyecciones en una encuesta de Bloomberg a economistas era de una tasa del 2,9%.

El gasto del consumidor, que constituye la mayor parte de la actividad económica, aumentó un 3,7%, el mayor incremento desde principios de 2023.

Al mismo tiempo, una medida de inflación subyacente muy vigilada subió un 2,2%, aproximadamente en línea con la meta de la Reserva Federal, según cifras de la Oficina de Análisis Económico.

