Ten Hag, anatomía de otro desastre del United

Manuel Sánchez Gómez

Londres, 28 oct (EFE).- Cuando en julio el Manchester United decidió renovar a Erik Ten Hag hasta el verano de 2026 estaba claro que estaban haciendo una apuesta muy arriesgada. El técnico holandés acababa de clasificar octavo al United en la Premier League, su peor posición histórica, y solo se había salvado de la quema por una victoria en la FA Cup ante el vecino Manchester City.

El éxtasis del triunfo ante los de Pep Guardiola, evitando que lograran el doblete doméstico, dio un renovado crédito a un Ten Hag que no lo merecía por méritos deportivos y que no tenía ni el apoyo de la nueva dirección.

Omar Berrada, director ejecutivo, contratado una semana después de la renovación de Ten Hag, confirmó que esa decisión se tomó sin consultarles y, por mucho que asegurara que el holandés tenía su total apoyo, era un signo claro de la disfunción de un club que lleva a la deriva desde que Alex Ferguson decidiera en 2013 que era momento de parar.

El despido de Ten Hag, consumado este lunes con un breve comunicado y un finiquito que puede escalar hasta los 16 millones de libras (19 millones de euros), es el final de una agonía y de dos años y medio que han traído consigo dos títulos, una Copa de la Liga y una FA Cup, pero ninguna evolución al proyecto.

Ten Hag se encontró con un United fuera de la Champions League y que venía de languidecer en la época de Ole Gunnar Solskjaer y del interino Ralf Rangnick. Tenía a Cristiano Ronaldo en su plantilla y el portugués acababa de ser el tercer máximo goleador de la Premier League, pero la relación no duró nada. Tras dos derrotas en los dos primeros partidos de liga, Ten Hag sentó a Cristiano en el banquillo y explotó.

El astro luso concedió una entrevista a Piers Morgan y en ella se despachó a gusto contra el holandés: "El entrenador no me tuvo ningún respeto", aseguró Cristiano, que en noviembre se desligó definitivamente del club que le vio brillar primero como futbolista.

El enganchón con Cristiano desveló un carácter fuerte del técnico neerlandés, sin signos de querer comprometerse con ninguna estrella, y no fue el único. También acusó en una rueda de prensa a Jadon Sancho de no estar en forma y este respondió tildándolo de mentiroso y de estar usándolo como chivo expiatorio. El inglés fue apartado y no podía ni comer con el resto de sus compañeros en la cantina de la ciudad deportiva. Tras varios meses sin jugar, Sancho se marchó al Borussia Dortmund con el que alcanzó la final de la Champions League.

En cada derrota, Ten Hag ha esgrimido dos argumentos: "estamos en un proceso" y "he ganado dos títulos aquí". No le falta razón. La Copa de la Liga que conquistó en febrero de 2023 fue el primer trofeo en más de cinco años para los 'Diablos Rojos' y lo cierto es que su primera temporada al cargo no fue mala. Consiguió clasificarse a la Champions League y dejó un trofeo en las vitrinas. Buen argumento para quedarse y para confiar en él.

El problema es que el segundo curso fue un desastre absoluto. El United finalizó la Premier League octavo, no retuvo la Copa de la Liga, quedó último en Champions en un grupo con Bayern de Múnich, Copenhague y Galatasaray y solo salvó los muebles en la final de la FA Cup contra el Manchester City. Ese título no debería haber sido suficiente para validar un año más la estancia de Ten Hag, que tenía contrato hasta junio de 2025, pero no solo el United no le despidió, si no que le renovó hasta junio de 2026.

Ten Hag ha sido un entrenador que ha tenido mucha mano a la hora de traer a los jugadores que ha querido al United. André Onana, Matthijs De Ligt, Lisandro Martínez y Antony son algunos de los jugadores que ya conocía del Ajax de Amsterdam y en los que confió para revitalizar el proyecto de Old Trafford. Pero lo cierto es que muy pocos de ellos pueden considerarse como un acierto.

En total, el United ha gastado unos 600 millones de libras en 21 jugadores desde que llegó Ten Hag.

De los que se puede calificar como acierto están Lisandro Martínez (57 millones) y Onana (47 millones). Ni Casemiro (70 millones), Mason Mount (60 millones), Rasmus Hojlund (72 millones) han sido éxitos ni han estado al nivel que se esperaban, siendo el gran desastre Antony (85 millones), que ha quedado como un jugador residual y alejado completamente de la etiqueta de su precio.

Ten Hag tampoco ha tenido una relación idílica con la prensa inglesa y durante su estancia en Old Trafford ha vetado a varios periodistas de acudir a sus ruedas de prensa cuando no le han gustado los artículos que han publicado o los ha considerado de falsos. EFE