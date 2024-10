María Pombo, víctima de una estafa. Su gran susto tras sincerarse sobre su mala relación con su familia

Aunque en ocasiones pensemos que la vida de las instagrammers más populares de nuestro país es de color de rosa, María Pombo ha demostrado en los últimos días, y por partida doble, que no es así. Tras celebrar por todo lo alto su 30 cumpleaños en República Dominicana junto a su marido Pablo Castellano y algunos de sus mejores amigos -"Quién sabe si podré bailar cuando tenga 40" respondía en redes sociales a las críticas por su lujosa celebración al alcance de muy pocos bolsillos, haciendo referencia a la esclerosis múltiple que padece y de la que habla públicamente en escasas ocasiones- la influencer ha revelado muy angustiada que ha sido víctima de una estafa por la que por poco pierde todo el dinero que tiene en su cuenta bancaria.

Como ha relatado a través de sus stories, estaba durmiendo a sus hijos Martín y Vega cuando recibió un mensaje de texto, supuestamente de la DGT, en el que le informaban que podía pagar una multa de tráfico con reducción siguiendo el enlace que le facilitaban.

"Justo estoy esperando a que me llegue una multa, estaba ahí con el cerebro dormido y me dije 'fenomenal, la dejo pagada'. Entonces me pongo a pagarla, pongo mi número de tarjeta, mi número de seguridad, mi número de caducidad y le doy a pagar. Me redirige al banco y me pone algo de una multa de 47,75 y dije 'qué raro'" ha explicado, revelando que fue entonces cuando se dio cuenta de que se trataba de una estafa: "De repente se me empiezan a abrir los ojos, cancelé todas las tarjetas y llamé al banco corriendo. Les conté lo que me había pasado y me dijeron que si había cancelado las tarjetas ya no podían hacer nada". Algo que ha confirmado que hizo al momento, evitando así que los estafadores le robasen su dinero.

"No recuerdo la última vez que pasé miedo pero aquí sí he pasado miedo. No sé cómo he podido caer, quería llorar" ha confesado preocupada, asegurando que gracias a las advertencias de su marido y de su hermana Lucía Pombo con este tipo de estafas, las tenía "muy en mente" y de ahí su rápida actuación para que no le vaciasen la cuenta corriente.

MARÍA SE SINCERA SOBRE SU NULA RELACIÓN CON PARTE DE SU FAMILIA

Hace unos días, además, se estrenaba la tercera temporada de 'Pombo', el docurreality en el que María y sus hermanas Marta y Lucía muestran cómo es su día a día y el lado más íntimo de su familia, en Amazon Prime. Una nueva entrega en la que la 'reina de Instagram' enseña la espectacular casa que se ha construido en Cantabria y que, como ha confesado, siempre soñó que se haría con sus primos.

Sin embargo, su relación se rompió -nunca han hablado del motivo, aunque todo apunta a que sería por desavenencias en el negocio que su padre, Víctor Pombo 'Papín', tiene con sus hermanos- y María ha revelado en su reality el durísimo mensaje que le mandó uno de sus tíos: "Las cosas claras, nosotros y vosotros no somos familia, nada nos une ya", zanjando de raíz las esperanzas de la modelo de tener "un acercamiento" con su familia paterna.

Como ha confesado en el capítulo, "aunque duele pensar que dejamos atrás a quienes lo fueron todo, también pienso que fuimos infinitamente felices (...) y siento que eso no lo borra una carta", dejando claro que a pesar de lo que pasó sigue teniendo mucho cariño por sus familiares.

No es la única mención que ha hecho María sobre su ruptura con su familia en la nueva temporada de su reality. Como ha contado ahora, cuando falleció su abuela paterna, Marilis, el pasado mes de marzo, la influencer intentó darle un abrazo a sus primos, "lo único que necesitaba en ese momento". "Fui a darle un beso a una de mis primas y me quitó la cara, me dijo 'no es el día'" ha desvelado muy afectada, sin ocultar ya que la reconciliación es prácticamente imposible y cada vez la distancia es mayor entre el resto del clan Pombo y ellos.