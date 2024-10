Las 7 Magníficas en riesgo de perder aura de invencibilidad

(Bloomberg) -- Los gigantes tecnológicos se preparan para informar resultados esta semana y el mercado prestará mucha atención a si logran mantener la tasa de crecimiento de sus ganancias. De eso dependerá la continuación de la tendencia alcista en el mercado de renta variable.

Bloomberg Intelligence prevé que las cinco mayores empresas del índice S&P 500 por capitalización bursátil —Apple Inc, Nvidia Corp, Microsoft Corp, Alphabet Inc y Amazon.com Inc— registrarían un crecimiento medio de sus ganancias del 19% en sus resultados del tercer trimestre. Eso supera el aumento del 4,3% previsto para el S&P 500, pero también representa su expansión colectiva más lenta en seis trimestres.

Es más, se espera que la brecha entre las grandes tecnológicas y el resto del mercado siga estrechándose hasta 2025. Para entonces, la tasa de crecimiento del año pasado en ganancias trimestrales será un recuerdo lejanoLa pregunta para los inversionistas será qué significa esto para estos valores, y si pueden seguir liderando los índices al alza.

“El sentimiento es mucho más inestable que en trimestres anteriores, y los factores que impulsan el mercado parecen ahora más negativos”, afirmó Andrew Choi, gestor de carteras de Parnassus Investments en San Francisco. “Eso no significa que el rally haya terminado, pero hay oportunidades en otros lugares, sobre todo porque tenemos estos debates sobre las valoraciones de las grandes tecnológicas, el menor crecimiento de las ganancias, y cada historia tiene ahora algún elemento de controversia o debate que está pesando sobre el sentimiento.”

El mercado gira

Durante la mayor parte de los dos últimos años, los gigantes tecnológicos han liderado la subida del S&P 500, gracias a la incesante expansión de ganancias y un mercado dispuesto a seguir pagando múltiplos más altos. Sin embargo, eso ha cambiado en los últimos meses.

Desde que tocó techo el 10 de julio tras un repunte del 22% para empezar el año, el índice Bloomberg Magnificent 7, compuesto por las cinco empresas mencionadas más Meta Platforms Inc. y Tesla Inc., ha caído un 2%. Eso va a la zaga de todos los grandes sectores del S&P 500, con los servicios públicos, inmobiliario, financiero e industrial saltando más de un 10% y el índice más amplio ganando un 3,1% en el mismo periodo.

Las grandes empresas tecnológicas no están acostumbradas a esta posición de debilidad. Enfrentan además a un mayor escrutinio, con valoraciones elevadas y preguntas sobre cuándo dará sus frutos su fuerte gasto en iniciativas de inteligencia artificial.

“Que las tecnológicas cedan su posición de liderazgo en el mercado podría durar hasta finales de año, pero eso no nos asusta a la hora de poseerlas a largo plazo”, afirma Ross Mayfield, estratega de inversiones de Baird. “Es obviamente un riesgo que el crecimiento de los beneficios se esté desacelerando, y las valoraciones pueden estar un poco estiradas. Pero siguen aportando tanto crecimiento y todavía hay un alza significativa en el potencial de ganancias en los próximos años.”

Aunque Tesla ya ha publicado ganancias del tercer trimestre mejores de lo esperado y perspectivas alentadoras, la temporada de resultados de las grandes tecnológicas arranca realmente en serio esta semana. Alphabet, propietaria de Google, presenta sus informes el martes, seguida de Microsoft y Meta Platforms el miércoles, y Apple y Amazon el jueves. No se espera que Nvidia presente resultados hasta finales de noviembre.

Un futuro de IA

Cada empresa tiene además sus propios problemas. Microsoft se enfrenta a preocupaciones sobre sus perspectivas en IA. Apple sufre una tibia demanda de sus iPhones más recientes, aunque el optimismo a largo plazo ayudó a enviar las acciones a un récord la semana pasada. A los inversionistas de Amazon les preocupa que el fuerte gasto de capital se coma las ganancias. Y Alphabet tiene incertidumbre regulatoria, ya que el Departamento de Justicia de EE.UU. la investiga por prácticas monopolistas.

La IA será un gran foco de atención, en particular cuánto están gastando las empresas en costosas infraestructuras. En el tercer trimestre, se prevé que Microsoft, Alphabet, Amazon y Meta Platforms hayan invertido US$56.000 millones en gastos de capital, un 52% más que en el mismo periodo del año anterior.

En general, los inversionistas compran la premisa de que el gasto en IA representa el futuro de la tecnología. Pero no haypruebas de un aumento de rentabilidad para empresas como Microsoft, la cual ha integrado funciones de IA en sus software. La decepción por la disparidad entre el gasto en IA y los resultados empañó una temporada de resultados del segundo trimestre que, por lo demás, fue sólida. Ahora, está suscitando preocupaciones sobre los futuros márgenes.

“Las alzas en la primera línea están siendo contrarrestadas por el mayor gasto de capital en IA“, escribieron los estrategas de Bloomberg Intelligence Gina Martin Adams y Michael Casper en una nota de investigación. “Es probable que los enormes márgenes pertenezcan al pasado, al menos a corto plazo”.

El reciente bajo rendimiento de las grandes tecnológicas coincide con un sentimiento más negativo en Wall Street. Los fondos de cobertura han estado vendiendo valores de los Siete Magníficos durante los últimos meses y, a pesar de algunas compras de octubre, las posiciones largas netas como porcentaje de la exposición total en EE.UU. están en su nivel más bajo desde mediados de 2023, según datos de Goldman Sachs.

Enigma de valoración

A pesar de las recientes bajas, muchas de estas empresas tienen valoraciones superiores a las medias históricas. Apple cotiza a 32 veces las ganancias estimadas para los próximos 12 meses, frente a una media de 20 veces en la última década, según datos de Bloomberg. Microsoft cotiza a 33 veces, frente a una media de 25 veces.

“Si nos fijamos en la tecnología, ¿van a crecer realmente las ganancias lo suficiente como para seguir el ritmo de estos múltiplos, o parte de la reciente fortaleza refleja el miedo a perderse algo?”, dijo Clark Bellin, director de inversiones de Bellwether Wealth. “No se puede descartar el efecto del impulso, pero en algún momento la música podría parar, y la gente necesita mantener sus expectativas bajo control esta temporada de resultados”.

Sin duda, los profesionales de Wall Street siguen siendo abrumadoramente alcistas con las grandes tecnológicas. Aproximadamente el 90% de los analistas que cubren Microsoft, Alphabet y Nvidia tienen calificaciones de compra sobre los valores, según datos recopilados por Bloomberg. Las cifras son del 83% para Alphabet y del 65% para Apple, mientras que la media de las empresas del S&P 500 se sitúa en torno al 53%.

La razón de este optimismo es bastante simple. A pesar de todas las preocupaciones, siguen ofreciendo un crecimiento de las ganancias superior a la media, exposición a la IA, fuertes rendimientos del capital y menos riesgo que otros sectores bursátiles, según Choi, de Parnassus.

“Es difícil encontrar empresas dominantes con este tipo de crecimiento de ganancias”, afirmó. “Todavía hay mucho que nos gusta”.

