Carlos Sainz: "Ha sido una victoria increíble"

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) calificó de "increíble" su victoria este domingo en el Gran Premio de México, donde tuvo que "arriesgar" y ser "agresivo" ante el líder del Mundial Max Verstappen (Red Bull) para darse la opción de ganar.

"Ha sido una victoria increíble y una sensación única, estoy muy contento. Esta victoria ha tenido que llegar aquí en México. Un sitio donde me siento muy querido por toda la afición y con toda mi familia y amigos que han venido a verme", dijo en declaraciones a Dazn, recogidas por Europa Press.

"Se ha alineado todo para hacer este fin de semana perfecto. Ha sido una carrera perfecta, he disfrutado mucho", añadió un Sainz que firmó la segunda victoria de la temporada y la cuarta de su carrera.

El madrileño explicó la "rabia" que sintió por perder la primera posición en la primera curva y cómo se fue a por el neerlandés para recuperar la cabeza tras el coche de seguridad. "Venía con rabia porque perder la posición en la salida no me ha gustado y he dicho 'tengo que arriesgar'", confesó.

"Venía picado de la salida, me he tirado y ha funcionado. A Max, o te tiras así agresivo o no le pasas nunca. Tocaba ser agresivo hoy y lo he sido, quizá hace que la victoria sepa mejor todavía", terminó.