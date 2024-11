Norris: "No ha sido un pilotaje limpio de Verstappen pero le he evitado"

Redacción deportes, 27 oct (EFE).- El británico Lando Norris (McLaren) aseguró este domingo tras terminar segundo el GP de México que el pilotaje del neerlandés Max Verstappen (Red Bull) no fue "un pilotaje limpio", pero dijo estar satisfecho por haber "evitado" males mayores a la hora de adelantarle.

Norris se tocó con Verstappen después de que el neerlandés le empujara hacia el exterior de la pista en la vuelta nueve, lo que propició una sanción de veinte segundos al líder del Mundial, con el que el británico recortó diez puntos la diferencia del Mundial, dejándola en 47.

"Ha sido una carrera muy dura. Las primeras vueltas he intentado mantenerme y no chocar, pero Sainz ha pilotado muy bien, Ferrari ha sido muy rápidos y he intentado lo máximo", reconoció Norris.

"Sabía que tenía que esperar, no quería esperar lo que ha sucedido porque respeto a Verstappen, pero no ha sido un pilotaje limpio en mi opinión. En cualquier caso, lo he evitado y ha sido una buena carrera", insistió Norris, que explicó que sigue "agachando la cabeza" y haciendo "lo mejor que puede" su trabajo sabiendo que este fin de semana no eran "los más rápidos". EFE

