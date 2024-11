Piastri lidera la última tanda de libres del GP de México, en la que McLaren aparece

Redacción deportes, 26 oct (EFE).- El australiano Oscar Piastri (McLaren) se alzó este sábado con el primer puesto de la tercera y última sesión de entrenamientos libres del GP de México, en la que McLaren apareció para sorprender el buen ritmo de Ferrari y de Mercedes y avisar de que buscan la 'pole position' para acercarse al neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y afianzar su liderato de constructores.

Piastri firmó un tiempo de 1 minuto, 16 segundos y 492 milésimas con el que superó por apenas 59 milésimas el registro de su compañero, el británico Lando Norris (McLaren), y en algo más de tres décimas el registro de un consistente Carlos Sainz (Ferrari), muy fiable de nuevo en el autódromo Hermanos Rodríguez, lo mismo que ya ocurrió en Austin.

Por su parte, el piloto de Guadalajara 'Checo' Pérez (Red Bull) no pudo contentar a la afición mexicana concentrada en el autódromo mexicano y terminó décimocuarto, un puesto por detrás del argentino Franco Colapinto (Williams), décimo tercero, y uno por delante que el español Fernando Alonso (Aston Martin), décimoquinto.

La aparición de McLaren, sin ritmo en Austin, sorprendió a propios y extraños. Tanto Sainz como Leclerc se habían estado relevando en la primera posición durante la primera media hora de la tanda de libres, en la que Verstappen intentó, sin éxito, exprimir su nervioso monoplaza.

El líder del mundial, que ni siquiera marcó un tiempo en la segunda tanda de libres de este viernes por un problema en la unidad de potencia, tampoco se sintió cómodo durante la sesión: "No tengo agarre en la parte trasero, sobre todo en las curvas de baja velocidad", esgrimió por radio Verstappen al inicio de la sesión.

De hecho, 'Checo' había batido el tiempo del neerlandés, a pesar de que el mexicano también lamentaba no tener "potencial en la parte trasera del coche a la hora de frenar", lo que le hacía bloquear sus ruedas delanteras en cuanto se intentaba mostrar mínimamente agresivo en las curvas rápidas.

Mucho más tranquilos se sentían los Ferrari, con un buen ritmo que también ratificaban los números de la escudería Haas, que, con motor Ferrari, también se aupó al top diez durante la primera media hora de entrenamientos, marcada por un trompo del neozelandés Liam Lawson (Visa Cash App RB).

Pero 'Mad Max' no quería llegar a la clasificación sin una buena vuelta. A falta de quince minutos y pese al 'nerviosismo' del coche en curva, el neerlandés firmó el tiempo del fin de semana con un 1:17 bajo. Pero aun así el líder del mundial seguía sin sentirse cómodo, pues cuando intentaba exprimir su monoplaza, su vehículo no le respondía, botaba sobre el asfalto y no era demasiado seguro sobre los pianos.

Muestra de ello es que apenas dos minutos después tanto Piastri como Norris rebajaron medio segundo el tiempo de Verstappen, augurando una reacción de McLaren este fin de semana tras la 'debacle' en Austin.

Mientras ambos se volvían a 'boxes' Sainz también batió a Verstappen, terminando tercero con una vuelta en la que ni siquiera 'tiró', ni hubo de subir a los pianos para registrar un buen crono con el que llenarse la mochila de confianza de cara a la clasificación de dentro de unas horas. EFE

