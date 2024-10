Josh Paschal, defensivo de Lions, dice que el cáncer le enseñó a nunca dejar de pelear

Redacción Deportes, 26 oct (EFE).- Joshua Paschal, ala defensiva de Detroit Lions, quien no jugará este domingo ante Tennessee Titans por un tratamiento médico, afirmó que la lucha contra el cáncer le enseñó a nunca darse por vencido a pesar de que siempre habrá algo en la vida que no puedas controlar.

"Tuve que ocuparme de algo pequeño esta semana. Es un poco difícil lidiar con esto, pero al mismo tiempo es parte de la vida porque siempre hay algo que te va a pasar por encima. Ahora se trata de estar listo lo más pronto volver a jugar y poder ayudar a mi equipo a ganar", señaló el defensivo a MLive.com.

Paschal, estelar en la defensiva de los Lions, no actuará en el partido de la semana 8 ante los Titans debido al tratamiento de control contra el cáncer que debe seguir luego del melanoma maligno que le fue diagnosticado en el 2018, cuando jugaba para los Kentucky Wildcats, del fútbol americano colegial.

El jugador de 24 años superó la enfermedad, regresó a los Wildcats, de los que se convirtió en capitán, para terminar su carrera en el fútbol universitario en el 2021.

Su talento lo llevó a ser seleccionado en la segunda ronda del Draft de la NFL en el 2022 por Detroit, equipo en el que se ha convertido en pieza fundamental en su defensiva.

El nacido en Washington, D.C., aseguró que este seguimiento es necesario para mantenerse al ciento por ciento y confirmar que el cáncer no ha regresado.

"Afortunadamente no es algo que me lleve demasiado tiempo. Hoy estamos bien porque no ha regresado. Simplemente tenía que acudir al tratamiento y recuperar mi fuerza. Estoy concentrado en estar listo para la siguiente semana, creo que es un objetivo realista", explicó.

Paschal habló de la gratitud que guarda, tanto a su alma mater, como a los Detroit Lions, equipo que desde que lo reclutó le ha apoyado con estos tratamientos.

"Me alegro de haber tenido los recursos para lidiar con esto, pero también estoy agradecido con todos mis compañeros, entrenadores y en general con este equipo por todo en lo que me han ayudado", concluyó.

La ausencia de Paschal no es un problema menor para el equipo del entrenador Dan Campbell; se une a la baja del otro ala defensiva titular, Aidan Hutchinson, quien quedó fuera por lo que resta de la campaña desde el pasado 13 de octubre por una fractura de tibia y peroné. EFE