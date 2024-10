Reuben Meade es elegido nuevamente como primer ministro de Montserrat

San Juan, 25 oct (EFE).- El exprimer ministro de Montserrat Reuben Meade fue elegido nuevamente como jefe de Gobierno del territorio británico de ultramar bajo su recién formada Alianza Unida, en las elecciones generales, según las votaciones preliminares que se dieron a conocer este viernes.

"Gobernaremos para la gente de Montserrat y nos comportaremos de esa manera", aseguró Meade, de 70 años, tras su victoria.

Meade, quien dirigió la isla entre 2010 y 2014, anunció su regreso al ruedo político en enero pasado, y en aquel entonces aseguró que su retorno no tenía que ver con su "orgullo, imagen o legado, sino con servirle a la gente".

El político, quien también fuera jefe de ministro de este territorio británico de ultramar entre 1991 y 2010, aseguró que era el momento para que todos los habitantes de la isla se unan y vayan hacia adelante.

"Ahora es el momento en el que necesito de todos ustedes. El país no puede progresar si no trabajamos duro en mejorarlo. Y en esto los funcionarios tienen que unirse también. Vamos a trabajar juntos para completar los planes que tenemos de trabajo", auguró el economista.

Previo a activarse nuevamente en el campo político, Meade trabajó en Banco de Desarrollo del Caribe, en Barbados.

De acuerdo con los números de la Comisión Electoral de Montserrat, la Alianza Unida ganó cinco de los nueve escaños en la Asamblea Legislativa.

Los restantes tres fueron para el Movimiento Democrático Popular (PDM, en inglés) y el último para el Movimiento por el Cambio y la Prosperidad (MCAP, en inglés), colectivo que pertenece el ahora exprimer ministro Easton Taylor-Farrell, quien dirigió el territorio caribeño desde 2019.

Un total de 3.643 electores tenían la posibilidad de votar por nueve escaños en este territorio británico de ultramar, devastado por la erupción de un volcán hace tres décadas y el cual eruptó por última vez en 2013.

"No dejaremos que los gobernantes británicos nos digan que no tenemos la capacidad de gobernarnos en Montserrat. Debemos mostrarles que sí somos capaces de hacerlo, y que si no lo logramos entre todos acá, lo haremos con los nuestros en otros países, quienes entonces podrían venir y asistirnos", indicó.

Meade aseguró además que la ceremonia de juramento, que se espera sea este viernes por la tarde, no se llevará a cabo a puertas cerradas en la oficina del gobernador, sino abiertamente al público para que los ciudadanos sean testigos del momento.

Varios equipos de observadores, incluida la Asociación Parlamentaria de la Commonwealth de las Islas Británicas y la Región del Mediterráneo, monitorearon las elecciones.

Montserrat, miembro de la Comunidad del Caribe (Caricom), tiene como jefe de Estado al rey Carlos III, quien es representado en la isla por un gobernador. EFE