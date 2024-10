Jonatan Giráldez: "Saber que tienes que ganar es una sensación que me gusta"

Albert Traver

Leesburg (EE.UU.), 25 oct (EFE).- Meses después de levantar su segunda Champions League con el Fútbol Club Barcelona, el ahora entrenador del Washington Spirit, Jonatan Giráldez, ya tiene a su nuevo equipo compitiendo por una NWSL "inesperada", pero con el objetivo de ganar entre ceja y ceja.

Giráldez (Vigo, España, 1991) empalmó el Barcelona con el Spirit sin apenas descanso, asumiendo el banquillo de Washington con la temporada empezada pero con el objetivo de reconstruir un proyecto después de dos malas campañas.

A una jornada para el final de la temporada regular, el Spirit es segundo en la tabla, una posición que asegura jugar como local los cuartos de final y unas hipotéticas semifinales de los 'playoff', que se disputarán en noviembre.

Giráldez recibió a Efe este jueves en la ciudad deportiva que el Spirit comparte con el DC United de la MLS en Leesburg (Virginia), días antes de la gala del Balón de Oro, en la que está nominado a mejor entrenador de fútbol femenino del año.

Pregunta: ¿Cómo han sido sus cuatro meses en Washington?

Respuesta: Parece que han pasado ya tres años, pero realmente llevo muy poquito. La adaptación ha sido sencilla, ha sido cómoda. Quizá esa sensación de que llevo mucho tiempo es porque en términos de aprendizaje he vivido ya muchas cosas.

En lo profesional adaptado porque ha sido una bienvenida bastante cómoda por parte del 'staff', de la ciudad. A nivel familiar, a nivel personal, estamos muy bien, estamos contentos.

P: ¿Cómo fue el momento en el que decidió dejar el Barça?

R: Me sentía muy cómodo en lo profesional y personal en el Barça, no me planteaba en ningún caso salir.

Pero cuando me llegó la oferta de trabajo para venir a EE.UU. se daban muchísimas cosas. No fue difícil. Fue más difícil en lo emocional, pero en lo profesional fue sencillo porque después de tantos años, sabes que ese trabajo es finito. Algún momento sabes que será el último día.

P: ¿Veía los partidos del Spirit en Barcelona?

R: Sí, veía todos los partidos.

P: Con sus credenciales, se espera mucho de usted en Washington. ¿Siente que ganar es su deber?

R: Cuando vienes de un contexto tan competitivo como el Barça, sabiendo que la exigencia es máxima, reconozco que la sensación me gusta.

Me gusta saber que tengo que venir aquí, que tengo que ganar, que no hay futuro, que el futuro es el presente: es el próximo partido contra North Carolina, que tenemos que ir allí a ganar, y tenemos unos 'playoff' por los cuales competir para ganar.

Saber que la gente espera de ti, que tienes que ganar, que tienes que dar tu mejor versión, que tienes que ayudar al máximo a las jugadoras, es una sensación que a mí a nivel personal me gusta.

P: Sabiendo cómo iba a ser la temporada, ¿esperaba tener al equipo segundo a una jornada del final?

R: Creo que es totalmente inesperado. Hay plantillas como NY/NJ Gotham, Kansas City u Orlando que tienen una estructura consolidada y que ya llevan años compitiendo a muy buen nivel.

Nos queda un partido más, queremos quedar segundas. Y después competir el 'playoff' que será otra historia. Son tres finales y si ganas puedes ganar un título. Lo afrontamos con muchísimas ganas. Todo lo que estamos haciendo es para intentar ganar.

Cuando llegas la primera temporada es todo muy difícil porque necesitas un poco más de tiempo, pero para mi es una excusa. Debes competir sabiendo cuáles son tus fortalezas para intentar ganar. Sabemos que la temporada que viene será otra historia, pero ahora estamos en una situación privilegiada.

P: ¿Qué cree que ha podido aportar al equipo a nivel táctico y psicológico?

R: Soy una persona muy centrada en el carácter competitivo, en intentar ganar. Intentar ganar desde lo emocional. Ser consciente de que estamos aquí para ganar todo lo que juguemos.

Estoy viendo cosas que me están gustando. Veo que las jugadoras compiten mejor. A nivel de juego, creo que hemos dado un paso adelante.

P: ¿Le gustaría contar en Washington con alguna de sus jugadoras en el Barça?

R: Siempre voy a estar abierto y receptivo a que algunas jugadoras les interese dar el salto. Si me preguntas si entrenaría alguna de las jugadoras que he entrenado, por supuesto que sí. Muchas de las que he entrenado tendrían muchísimas opciones ya no solo de ser referentes en este equipo, sino de ser de las mejores jugadoras de la liga.

P: ¿Cree que la NWSL tiene capacidad para atraerlas?

R: Yo creo que algunas jugadoras sinceramente ahora son inalcanzables, por el límite salarial. Si comparas las renovaciones que se han ido haciendo (en equipos europeos como Barcelona, Chelsea o Lyon), aquí serían las jugadoras mejor pagadas de la liga.

Es irreal ahora mismo ese escenario porque las condiciones que se están manejando en Europa están muy lejos de las posibilidades que hay ahora mismo en esta liga.

P: ¿Cómo valora su nominación al Balón de Oro?

R: Estoy contento por estar nominado, sé que responde a todo lo que he podido hacer con el Barça -ganar los cuatro títulos, 45 de 48 partidos, ganarle por primera vez al Lyon una final de Champions, al Chelsea otra vez en una eliminatoria, tiene mucho mérito-. El hecho de estar nominado, de estar ahí, significa que a nivel colectivo hemos hecho las cosas muy bien.

P: Lo voy a poner en un compromiso.

R: Adelante.

P: Están nominadas muchas de sus jugadoras en el Barça: Aitana, Alexia, Mariona, Caroline Graham, Guijarro, Salma, Lucy Bronze y también Trinity Rodman del Spirit, ¿a quién se lo daría?

R: Este año es sencillo. Yo creo que si no se lo lleva Aitana o Caro será una sorpresa. EFE

