Von der Leyen insiste en cambio constitucional de Macedonia del Norte: "No hay que mirar al pasado sino al futuro"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha subrayado este jueves la importancia de que Macedonia del Norte aborde la enmienda constitucional que acordó con Bulgaria para reconocer a la minoría búlgara en el país, asunto que bloquea su adhesión a la Unión Europea y que en última instancia mantiene cerradas las conversaciones concretas de acceso.

"Ayudaremos a implementar los compromisos que tomó como estado soberano en cada paso del camino. El cambio constitucional tiene que trabajarse y lo importante es que a Macedonia del Norte le interesa que tengamos éxito", ha indicado la presidenta comunitaria en declaraciones desde Skopje en el marco de su gira a los Balcanes.

Junto al primer ministro macedonio, Christian Mickoski, la líder del Ejecutivo europeo ha afirmado que la apertura de los capítulos de las negociaciones de adhesión es el "objetivo a corto plazo", después de que los 27 dieran este paso con Albania pero dejaran atrás a Macedonia del Norte, tras constatar la falta de avances en la enmienda constitucional.

Así las cosas, Von der Leyen ha mandado un mensaje de apoyo a Macedonia del Norte ante esta coyuntura, asegurando que el país puede contar con Bruselas para los siguientes pasos adelante. "Es importante no mirar al pasado, sino al futuro y queremos escribir el siguiente capítulo juntos", ha resumido.

Sofía condiciona la adhesión europea de su vecino a que reconozca en su texto constitucional a la minoría búlgara en el país, asunto que mantuvo bloqueada la apertura de negociaciones durante varios años, para descongelarse finalmente en 2022.

Entonces Macedonia del Norte y Bulgaria acordaron que Skopje introduzca una reforma constitucional que sin embargo no se ha realizado, después de que cayera el anterior gobierno en las últimas elecciones y haya llegado al poder un partido de corte nacionalista que amenaza con usar la antigua denominación del país y no avanzar en la enmienda. Desde entonces las conversaciones para ingresar en la UE están formalmente abiertas pero no se han lanzado todavía la negociaciones concretas sobre los distintos capítulos.